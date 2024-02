Google Cache: Der Webseiten-Speicher wird eingestellt – eines der ältesten Google-Produkte verschwindet

Die Google Websuche ist das älteste Produkt des Unternehmens und hat sich im Laufe der Jahre trotz aller Anpassungen einige Konstanten bewahrt, die vielleicht langsam aus der Zeit gefallen sind und daher eingestellt werden. Wie nun bekannt wurde, wird der Google Cache in Kürze ersatzlos gestrichen und für die Nutzer offiziell nicht mehr zugänglich sein. Dieser Schritt war schon lange absehbar.



Der Google Cache ist eine der ältesten Google-Funktionen überhaupt, denn dieser ist seit dem Aufstieg der Websuche ein fester Bestandteil der Suchmaschine. Über diesen haben die Nutzer die Möglichkeit, eine Webseite in dem Stadium abzurufen, wie sie zuletzt vom Google-Cache gesehen wurde. Das hat über viele Jahre sehr gut funktioniert und hatte auch in modernen Zeiten den Vorzug, dass sich Textstellen abrufen ließen, die auf der Originalseite vielleicht nicht mehr vorhanden oder an völlig anderer Stelle zu finden sind.

Doch gerade bei dynamischen Webseiten und vor allem den Web-Apps kann ein solcher Cache auf vielen Seiten nicht mehr sinnvoll funktionieren, daher hat sich auch dessen Rolle im Laufe der Zeit ein wenig geändert. Vom ursprünglichen Vorhaben, eine gerade Offline befindliche Seite anzeigen zu können, hin zu einer Art Kurz-Archivierung oder eben dem Abruf von Textstellen.

Es ist anzunehmen, dass der Cache nur von sehr wenigen Nutzern verwendet wurde, denn Google hat diesen immer besser versteckt. Während dieser in den ersten Jahren noch ein fester Bestandteil eines Ergebnisses war, wanderte dieser später in ein Dropdown-Menü, dann in ein weiteres Menü, später war dieser nur über mehrere Schritte zugänglich und stand auch längst nicht mehr für alle Webseiten zur Verfügung.









Nachdem der Link zum Cache bei immer mehr Einträgen verschwunden ist und sich nur noch über den Suchparameter „cache:“ abrufen ließ, wird auch dieser in Kürze eingestellt werden. Google bzw. Googles Suchmaschinen-Sprachrohr Danny Sullivan hat die Einstellung bekannt gegeben. Fast schon außergewöhnlich ist es, dass selbst in diesem kurzen Tweet-Statement sehr deutlich die Enttäuschung des Autors mitschwingt. Sullivan zeigt sich von der Entscheidung enttäuscht, distanziert sich davon und unterbreitet öffentlich den Vorschlag einer Zusammenarbeit mit einem anderen Unternehmen. Sieht man in der Form auch nicht alle Tage.

Unklar bleibt, ob Google nur den öffentlichen Zugang zum Cache entfernt oder diesen Zwischenspeicher selbst abschafft. Denn Google dürfte die Informationen einer Webseite intern vollkommen anders speichern und muss nicht das Original dauerhaft aufbewahren. In den Dimensionen, in denen der gesamte Google-Konzern unterwegs ist, dürfte der Speicherplatz dafür zwar zu vernachlässigen sein, aber wenn man sich schon im erneuten Spar- und Effizienzmodus befindet, dürfte sich da sicherlich der eine oder andere Dollar einsparen lassen.

Wir dürfen gespannt sein, ob der Cache eines Tages in Kooperation mit einem anderen Unternehmen zurückkehrt. Große Hoffnungen würde ich mir da aber nicht machen.

