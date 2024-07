Was schwimmt denn da? Android-App lässt euch alle Schiffe erkennen und detaillierte Informationen abrufen

Auf den Weltmeeren und Flüssen sind heute in etwa 100.000 Schiffe unterwegs, die ihre Ziele in der Nähe oder Ferne ansteuern. Wer in Fluss- oder Hafennähe wohnt wird einige Schiffe möglicherweise regelmäßig sehen und sich vielleicht schon einmal gefragt haben, wohin sie fahren oder woher sie kommen. Eine interessante Android-App macht es möglich, diese und viele weitere Details inklusive zahlreicher Fotos herauszufinden.



Manche Menschen beobachten gerne Flugzeuge, andere sitzen entspannt am Wasser und beobachten vorbeifahrende Schiffe. Wenn es sich nicht gerade um Fähren handelt, weiß man im Normalfall allerdings so gut wie gar nichts über das Schiff. Vielen Menschen wird das auch egal sein, aber wer sich etwas näher damit beschäftigen möchte, findet für diesen Zweck eine starke Android-App, die mit unglaublich vielen Details aufwarten kann.

Vor einigen Wochen haben wir euch die App Flightradar vorgestellt, mit der sich Flugzeuge identifizieren und tracken lassen – und jetzt zeigen wir das Gegenstück zu Wasser. Mit MarineTraffic könnt ihr sehr viele Schiffe identifizieren und zahlreiche Details zu den schwimmenden Fahrzeugen abrufen. Dafür bietet die App in der Standardausführung eine Kartenansicht an, auf der alle Schiffe im Umkreis einiger Kilometer zu sehen sind. Jedes Schiff wird durch ein einfaches Icon dargestellt, das auf den ersten Blick die Klasse, den Zweck der Fahrt, die Fahrtrichtung sowie die zurücklegende und bevorstehende Strecke anzeigt.

Interessiert ihr euch für ein Schiff, könnt ihr dieses einfach antippen und seht dann erste Details zum Fahrzeug und zur aktuellen Route. Das reicht vom Namen des Schiffs über die Flagge bis zum Baujahr, vielen technischen Daten, Heimathafen und in vielen Fällen mehrere Fotos. Darüber hinaus gibt es Informationen zur Abfahrt, zur geplanten Ankunft und Zwischenstationen und manchmal auch zur Ladung. In puncto Live-Daten könnt ihr sehen, wie schnell das Schiff aktuell fährt, ob es per Motorantrieb unterwegs ist, wann es zuletzt den Standort gemeldet hat und mehr.









Die App bietet sowohl für Hobby-Beobachter als auch Profis unglaublich viele Details, die aus offiziellen Quellen bezogen werden. Jede in irgendeiner Form angemeldete Fahrt vom Transport bis zum Ausflug ist dort verzeichnet und kann abgerufen werden. Kleine Boote oder Privatfahrten sind natürlich nicht dort zu finden, es ist aber nicht auszuschließen, dass auch diese in der Datenbank an ihren Heimathäfen gefunden werden können.

Mit der App-Beschreibung kratze ich jetzt wirklich nur an der absoluten Oberfläche, denn MarineTraffic bietet so viele Details und Daten mit denen ich persönlich gar nichts anfangen kann – aber das kann unter Experten natürlich anders sein. Die App ist in der Grundversion kostenlos und werbefinanziert, wobei ihr damit aber nur den für Privatnutzer notwendigen Funktionsumfang erhaltet. Wer mehr möchte und die unzähligen Details sehen will, benötigt ein Abo.

Die Bewertungen sind nach einer kurzen Tiefphase vor etwa zwei bis drei Jahren wieder sehr gut und ich würde die App uneingeschränkt empfehlen – nutze sie selbst seit vielen Jahren sporadisch, deswegen stelle ich sie auch an dieser Stelle vor.