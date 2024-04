Google Fotos: Neue Funktion zum Speicherplatz-sparen kommt; komprimiert Bilder in hohe Qualität (Teardown)

Nutzer von Google Fotos können in den Einstellungen global für alle Medien festlegen, in welcher Qualitätsstufe diese hochgeladen und dauerhaft in der Cloud gesichert werden sollen. Für bereits hochgeladene Medien ist ein Wechsel aus nachvollziehbaren Gründen nur in eine Richtung möglich und jetzt zeigt sich, dass auch Nutzer der Android-App in Kürze das Speicherplatz-sparen aktivieren können.



Innerhalb von Google Fotos haben Nutzer die Wahl zwischen zwei verschiedenen Speicherplatz-Modi, die sich nicht nur im Speicherplatzverbrauch, sondern natürlich auch in der Qualität unterscheiden: Hohe Qualität oder Originalqualität. Bei Erstem wird die Qualität entsprechend heruntergerechnet und bei Zweitem bleibt das Bild oder Video in der Originalqualität erhalten. Ein nachträgliches Hochstufen ist nicht möglich, wohl aber das Herunterrechnen. Bisher war das allerdings nur in der Web-App der Fall.

Jetzt sind eindeutige Hinweise darauf aufgetaucht, dass es auch die Android-App in Kürze ermöglichen wird, das gesamte Fotos-Archiv runterzurechnen. Einmal aktiviert, wird das für den gesamten Cloudspeicher durchgeführt und ist irreversibel. Auch in der Android-App ist es nicht möglich, dies nur für einzelne Bilder, Zeiträume oder eine andere Form der Auswahl durchzuführen. Es ist daher lediglich die Android-Umsetzung einer Funktion, die im Web seit vielen Jahren angeboten wird.

Auch wenn es nur eine Android-Umsetzung einer alten Funktion ist, halte ich das an dieser Stelle für mutig. Denn oftmals ist die Unterscheidung zwischen lokalen Medien und Cloudmedien innerhalb der Google Fotos-App nicht leicht, sodass auch eine „Speicherplatz freigeben“-Funktion für viele Nutzer nicht ganz eindeutig sein dürfte.

