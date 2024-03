10 Euro Bonus ohne Einzahlung im Casino erhalten

Immer mehr Glücksspielbegeisterte geben Online Casinos den traditionellen Spielbetrieben den Vorzug. Und das nicht ohne Grund, schließlich bietet die Gewinnjagd im Internet allerhand Vorteile, die nicht von der Hand zu weisen sind. So ist man online beispielsweise weder an Öffnungszeiten noch an einen Ort gebunden und kann jederzeit ein Spielchen wagen, sogar unterwegs oder ganz bequem zu Hause auf der Couch. Zudem muss man sich keine Gedanken um eine angemessene Garderobe machen und profitiert überdies von spürbar besseren Auszahlungsquoten.



Risikofreier Einstieg im Casino mit 10 Euro gratis Startguthaben

Ebenfalls nicht zu vernachlässigen sind die in fast jedem Online Casino erhältlichen Boni, die man in der Spielbank vor Ort vergeblich sucht. Sie sind für nicht wenige Spieler der wichtigste Grund, klassischen Etablissements den Rücken zu kehren, denn die Zuwendungen, die man durch Promotionen erhält, können für den Erfolg am virtuellen Tisch oder Automaten von entscheidender Bedeutung sein.

Einzahlungspflichtige und kostenlose Boni

Die meisten Boni werden als Belohnung für eine Einzahlung auf das Spielerkonto gewährt. Die Casinobetreiber bedanken sich dabei mit zusätzlichem Guthaben, häufig auch in Kombination mit einem Paket aus Free Spins für bestimmte Spielautomaten. Doch gerade Neulinge oder skeptische Spieler möchten oft nicht sofort eigenes Geld in die Hand nehmen, um einen ersten Eindruck vom Casinoanbieter und seinem Portfolio zu bekommen. Für diese Menschen sind Boni ohne Einzahlung wie gemacht, denn sie ermöglichen einen vollkommen risikofreien Einstieg ins Glücksspiel.

Kostenlose Promotionen kommen entweder in Form von Freispielen oder als kleines Startguthaben daher. Beides wird von den Kunden gern angenommen, doch Guthabenboni sind deutlich begehrter, weil sie im Gegensatz zu Free Spins, die üblicherweise nur für einen fest vorgeschriebenen Spielautomaten gelten, viel flexibler eingesetzt werden können. So lassen sich etwa mit 10 € ohne Einzahlung Casino Games aus verschiedenen Kategorien ausprobieren, womit man einen umfassenderen Einblick in das Spielesortiment erhält.

Virtuelles Glücksspiel ist auch Vertrauenssache

So verlockend und hilfreich Bonusprämien auch sein können, man sollte sich nicht blindlings dem nächstbesten Casinoanbieter anvertrauen. Bei der Fülle an Online Spielbanken trifft man nämlich des Öfteren auch auf unseriöse Plattformen, denen man weder sein Geld noch seine persönlichen Daten überlassen sollte. Zu groß ist hier die Gefahr, dass die Spiele manipuliert sind und Gewinne nicht ohne Schwierigkeiten ausgezahlt werden. Glücklicherweise lassen sich solche Anbieter schnell entlarven, wenn man aufmerksam ist und auf die Erfahrungsberichte von Bewertungsportalen und anderen Nutzern hört.

Wer die Vertrauenswürdigkeit eines Online Casinos selbst prüfen möchte, sollte zuallererst auf eine gültige Zulassung achten. Die Glücksspiellizenz ist eine unbedingte Voraussetzung für sicheres und legales Spiel. Sie kann auf seriösen Casinoplattformen im Fußbereich der Webseite gefunden werden und ist optimalerweise mit einem Link zum entsprechenden Zertifikat versehen. In Europa gibt es mehrere Lizenzen, die als sicher gelten, etwa die aus Malta oder Curaçao. Für Spieler in Deutschland ist jedoch ausschließlich die Zulassung der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder die richtige, da alle anderen hierzulande keine Gültigkeit haben.

Mit einer Lizenz ist es allerdings noch nicht getan. Zu einem guten Online Casino gehören auch ein umfangreiches Spieleportfolio, eine gute Auswahl vertrauenswürdiger Zahlungsmethoden, ein exzellenter und jederzeit erreichbarer Kundenservice sowie spielerfreundliche Geschäftsbedingungen. Außerdem ist es mittlerweile Standard, dass man sich als Kunde Einzahlungs-, Verlust- und Spielzeitlimits einstellen und bei Bedarf einen Selbstausschluss erwirken kann.

Ein 10 Euro Startguthaben in Anspruch nehmen

Einzahlungsfreie Boni wie das Startguthaben über 10 Euro erhält man grundsätzlich nur, wenn man als Neuankömmling auf einer Casinoplattform eintrifft. Die Inanspruchnahme gestaltet sich gerade deshalb aber besonders einfach, immerhin sollen Einsteiger nicht mit unnötigen Hürden konfrontiert werden. Wie man so einen Bonus erfolgreich aktiviert, fassen wir in der folgenden kurzen Anleitung zusammen:

Bonusangebot finden

Am einfachsten ist es, sich auf einschlägigen Bewertungsportalen nach No Deposit Startguthaben umzusehen. Sie bieten häufig nicht nur die besten Angebote, sondern wissen auch, ob das betreffende Casino seriös ist. Ein speziell vorbereiteter Link führt dann direkt zum gewünschten Bonus. Spielerkonto registrieren

Im nächsten Schritt gilt es, sich im Online Casino zu registrieren. Die Kontoerstellung geht schnell von der Hand und erfordert lediglich die Eingabe einiger persönlicher Daten. Hier sollte man auf die Richtigkeit der gemachten Angaben achten, da es sonst später zu Problemen kommen wird. Bonuscode eingeben

Falls im Angebot ein Bonuscode genannt wird, muss dieser im Zuge der Registrierung eingegeben werden. Dafür gibt es ein vorbereitetes Feld in der Anmeldemaske. Registrierung abschließen

Als Letztes muss der neu erstellte Account noch verifiziert werden, was entweder durch einen Link in der Bestätigungs-E-Mail oder per Eingabe eines SMS-Codes erfolgt.

Hat alles geklappt, erscheint das Bonusguthaben nun automatisch im Spielerkonto und kann sofort verwendet werden. Sollte die Gutschrift nicht erfolgt sein, ist der Kundenservice der richtige Ansprechpartner. Er wird dafür sorgen, dass das Problem gelöst wird. Der schnellste Kanal ist hier der Live Chat, bei dem man meist sofort eine Antwort erhält.

Entstandene Gewinne zur Auszahlung vorbereiten

Im Übrigen sind Startguthaben nicht auszahlbar und auch die mit dem Bonus erzielten Gewinne gehören dem Casino, bis sie “freigespielt” wurden. Dies ist nur eine der Bestimmungen aus den Bonusbedingungen, die zu jeder Casino-Promotion gehören. Die Konditionen zu kennen und die Vorgaben genauestens zu erfüllen, ist überaus wichtig, da die Gewinnauszahlung ansonsten verweigert wird. Die folgenden Bedingungen müssen besonders beachtet werden:

Umsatzvorgabe und Umsatzzeitraum

Das gewährte Startguthaben muss mit einem bestimmten Umsatzfaktor mehrfach durchgespielt werden, wofür nur ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung steht. Den Umsatz erzielt man durch Einsätze an den Spielen des Casinos. Je niedriger der Faktor, desto einfacher ist das Umsatzziel zu erreichen. Höher als 50 sollte er keinesfalls liegen.

Während des Freispielens darf der angegebene Maximaleinsatz nicht überschritten werden, da der Bonus sonst schnell für ungültig erklärt wird. Üblich sind hier Beträge zwischen 1 und 5 Euro.

Um sich vor zu hohen Verlusten zu schützen, legen die Casinobetreiber für kostenlose Boni fast immer ein Auszahlungslimit fest, das für gewöhnlich bei 10 bis 50 Euro liegt. Höhere Gewinne werden bis auf den Maximalbetrag gekürzt, der Rest verfällt.

In den Konditionen findet sich immer eine Liste mit Spielen, deren Nutzung untersagt ist, solange der Bonus aktiv ist. Es handelt sich dabei meist um Titel, die bestimmte Funktionen mit zu guten Gewinnaussichten enthalten.

Sobald der geforderte Umsatz erreicht ist, kann der verbliebene Gewinn zur Auszahlung gebracht werden. Es sollte unbedingt geprüft werden, ob wirklich alle Bedingungen erfüllt wurden, denn selbst der kleinste Fehler wird die Stornierung des Bonus und aller dadurch entstandenen Erlöse zur Folge haben.