Android: Google Play Store entfernt die Suchleiste – neuer Button in der Hauptnavigation (Screenshots)

Der Google Play Store gehört rein strategisch zu den wichtigsten Android-Apps überhaupt und gibt durch seine Oberfläche vielleicht auch so manchem App-Entwickler eine Design-Inspiration. Daher ist eine aktuell ausgerollte Änderung an der Navigation sehr interessant, denn man verzichtet auf die am oberen Rand platzierte Suchleiste und bringt die Funktion nach unten.



Über viele Jahre gehörte es zum Grundaufbau einer Android-App aus dem Hause Google, dass die Navigation am unteren Rand oder in einer Seitenleiste befand und die Suchleiste mit der entsprechenden Suchfunktion am oberen Rand platziert ist. Meist in Kombination mit dem App-Logo sowie dem Kontomenü. Das war auch beim Google Play Store viele Jahre der Fall, doch jetzt hat man den Zugang zur Suchfunktion nach unten verschoben.

Wie ihr auf obigen Screenshots sehen könnt, befindet sich der Zugang zur Suchfunktion jetzt in einem neuen mittig platzierten Button in der Navigationsleiste. Der Aufruf führt zu einem ähnlichen Ergebnis, aber dennoch ist es ein Abschied von der Suchleiste, die erst nach dem Tap eingeblendet wird. Am oberen Rand wird es dadurch deutlich leerer, denn dort findet sich nach dem Update nur noch das Google Play-Logo auf der linken und die Benachrichtigungen sowie der Kontowechsel auf der rechten Seite.

Der Google Play Store ist nicht die erste Google-App mit dieser Umsetzung, könnte aber dennoch aufgrund seiner Position im gesamten App-Ökosystem einen solchen Wechsel für weitere Apps anstoßen.

