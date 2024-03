Wer war Abbas Attar? Ein schönes Google-Doodle zum 80. Geburtstag des Fotografen – heute in Schwarz-Weiß

Am heutigen 29. März hätte der Fotograf Abbas Attar seinen 80. Geburtstag gefeiert und wird anlässlich dessen von Google mit einem sehr schönen Doodle geehrt, das heute vollständig in Schwarz-Weiß gehalten ist. Das soll aber keine Form der Trauer sein, vor allem am Karfreitag, sondern unterstreicht den Stil des Fotojournalisten, der vor allem mit solchen Real-Aufnahmen „ohne Farbe“ in Erinnerung geblieben ist.



Das heutige Google-Doodle für Abbas Attar zeigt den Fotografen höchstpersönlich, wie er sich selbst vor einem Spiegel fotografiert – wenn man so will, die Fotografen-Version eines Selfies. Natürlich ist das Doodle heute in Schwarz-Weiß gehalten, denn Abbas Attar war vor allem für solche Bilder bekannt, die ihre Kraft und das Vorstellungsvermögen der Menschen daraus ziehen, dass sie eben nicht in Farbe gehalten sind.

Auch der Google-Schriftzug ist natürlich monochrom gehalten und wird durch mehrere Fotopapier-Blätter gebildet, auf denen die einzelnen Buchstaben zu sehen sind. Auch der Blick von Abbas Attar selbst wirkt auf diesem Foto, bei dem es sich mutmaßlich um eine bearbeitete echte Aufnahme handelt, sehr stark. Abbas, wie er sich selbst stets nur beim Vornamen nannte, hatte sich mehrfach selbst auf diese Weise festgehalten.

Darum fotografierte Abbas Attar in Schwarz-Weiß

Beim Fotografieren sehe ich schwarzweiß. Ich befinde mich dabei in einem Zustand der Gnade: Im vollen Bewusstsein für Licht und Bewegung nehme ich ein Ereignis in seinen politischen, sozialen, religiösen oder auch in seinen rein ästhetischen Dimensionen wahr. Zugleich entwickle ich eine Vorstellung vom Verhältnis zwischen Mensch, Natur und Tier. In Schwarzweiß fällt mir das leichter, weil Schwarzweiß nicht real ist. Die Farbe lenkt ab. Meine Fotografie ist eine Form des Denkens.

Über Abbas‘ frühes Leben ist wenig bekannt, aber er verliebte sich in die Fotografie, bevor er nach Paris zog. Er begann, seine Arbeit auf die Berichterstattung über soziale Entwicklungen in Entwicklungsländern zu konzentrieren.

In seiner sechs Jahrzehnte dauernden Karriere berichtete er über Kriege und Revolutionen in Biafra, Bangladesch, Nordirland, Vietnam, Bosnien und im Nahen Osten, einschließlich des Jom-Kippur-Krieges von 1973, in Chile, Kuba und Südafrika während der Apartheid und verfolgte u. a lebenslanges Interesse an Religion und ihrer Schnittstelle zur Gesellschaft.

Von 1978 bis 1979 berichtete Abbas über die iranische Revolution. Dieses visionäre Werk, das den Aufstieg des religiösen Fundamentalismus dokumentiert, wurde in dem wegweisenden Buch Iran: the Confiscated Revolution veröffentlicht . Nach der Revolution reiste Abbas durch Mexiko und versuchte dabei, seine eigene Ästhetik zu definieren. Er fotografierte das Land, wie ein Romanautor darüber schreiben würde, was zu den Büchern „ Return to Oapan“ und „Return to Mexico, Journeys Beyond the Mask“ führte .

In den folgenden Jahren dokumentierte Abbas die wichtigsten Religionen der Welt, beginnend mit dem Wiederaufleben des radikalen Islam ab 1987. Diese Arbeit erlangte nach dem 11. September eine besondere Bedeutung, was ihn dazu anspornte, die Folgen in einer siebenjährigen Reise zu dokumentieren durch 16 Länder der islamischen Welt. Anschließend fotografierte er Christentum, Animismus, Buddhismus, Hinduismus und schließlich das Judentum zum Zeitpunkt seines Todes. Seine vorausschauende Arbeit untersuchte, wie religiöser Fanatismus politische Ideologien als Hauptkonfliktquelle auf der ganzen Welt verdrängte.

Mit seinen weltweit veröffentlichten Arbeiten war Abbas langjähriges Mitglied einer renommierten Fotoagentur und einer der größten Fotografen aller Zeiten. Seine humanistischen Bilder leben weiter und inspirieren zukünftige Generationen dazu, nach Klarheit und Ehrlichkeit zu streben, um ein besseres Verständnis unserer Welt zu erlangen. Und die Menschen, die darin leben.

Alles Gute zum Geburtstag, Abbas!