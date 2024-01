YouTube: Die merkwürdigen Webdriver Torso-Videos – das steckt(e) dahinter & sorgen bis heute für Rätselraten

Auf Googles Videoplattform YouTube finden sich unzählige Videos zu allen erdenklichen Thema und darunter natürlich auch jede Menge Kuriositäten – und für eine sorgt Google seit vielen Jahren selbst. Vor mittlerweile gut sieben Jahren wurde der Kanal Webdriver Torso geschaffen, dessen Hintergründe zwar schon seit langer Zeit geklärt sind, der aber dennoch ein interessantes Mysterium bleibt.



In puncto Qualität deckt YouTube die volle Bandbreite ab, weil bekanntlich jeder Nutzer beliebige Videos hochladen kann. Das reicht dann eben vom Homevideo über unzählige vollkommen sinnlose Aufnahmen ohne jeglichen Anspruch bis hin zu professionellen Produktionen. Ausgerechnet Google selbst betreibt seit vielen Jahren einen Kanal, den man am ehesten in die zweite Kategorie packen kann und der nach wie vor mit den immer gleichen Inhalten gefüllt wird.

Der YouTube-Kanal Webdriver Torso ist legendär und hat auf der Videoplattform längst Kultstatus erlangt. Bis auf sehr wenige Ausnahmen (dazu später mehr) bestehen alle Videos aus dem immer gleichen Aufbau: Die Videos haben überwiegend eine Länge von 10 Sekunden oder 11 Sekunden, können aber auch mal bis zu 25 Minuten dauern und zeigen eine zufällig wirkende Animation: Zu sehen ist ausnahmslos ein weißer Hintergrund mit jeweils zwei Objekten in Rot und Blau, die alle paar Sekunden sowohl ihre Größe als auch die Position verändern. Dabei handelt es sich stets um Rechtecke. Jedes Video ist außerdem mit Piep- und Pfeiftönen in zufälliger Anordnung unterlegt.

Ein weiteres Merkmal der Videos ist der Titel mit den Anfangsbuchstaben „tmp“ (wohl für temporär oder template) gefolgt von einer zufälligen Zeichenfolge. Innerhalb eines Videos steht unten links der Text „aqua.flv“ sowie die aktuelle Slidenummer der abgefilmten Präsentation. Es handelt sich also augenscheinlich um Flash-Animationen mit mehreren Folien, die im Sekundentakt durchgewechselt werden. Kurios wird es, wenn man auf die Abo-Seite schaut, denn der Kanal hat nur wenige weitere YouTuber abonniert, zu denen unter anderem Aggro.tv sowie offizielle YouTube-Kanäle gehören.

Registriert wurde der Kanal Anfang 2013, aber erst am 23. September wurde das erste Video hochgeladen. Zwischen den Uploads können heute lange Pausen liegen und tatsächlich wurde das letzte Video erst vor zwei Monaten hochgeladen – aber dennoch darf man den Kanal nie als inaktiv betrachten. Auf einmal kann es wieder mit neuen Videos losgehen. Aber was soll das alles?

Während die Videos in den ersten Monaten aus nachvollziehbaren Gründen kaum angeklickt wurden, ist vor einigen Jahren ein regelrechter Hype entstanden, der bis heute anhält. Derzeit zählt der Kanal über 172.000 Abonnenten, häufig Klickzahlen in fünfstelliger Höhe sowie unzählige Kommentare unter jedem einzelnen Video. Wenig überraschend sind die Kommentare recht unterhaltsam und man kann fast schon sagen, dass sich eine kleine Fan-Community unter den Videos gebildet hat, die auf Streitigkeiten und Spam verzichtet.

Mehr als 600.000 Videos

Zu Anfang hat der Kanal übrigens ein wahnsinniges Tempo vorgelegt: Im Minutentakt wurden neue Videos veröffentlicht, es lagen maximal 15 Minuten zwischen zwei Videos – das hat man bis weit in das Jahr 2017 durchgezogen, sodass sich mehr als 624.000 Videos auf dem Kanal gesammelt haben. Seitdem ist die Rate der Uploads stark zurückgegangen und es gab nur noch alle paar Tage, später alle paar Wochen und mittlerweile alle paar Monate neue Videos. Meistens allerdings im Paket. Also drei Monate Pause, zehn neue Videos und dann wieder lange Pause.

Was soll das?

YouTube hat sich vor einigen Jahren zu diesem Kanal geäußert und folgendes Statement veröffentlicht:

We’re never gonna give you uploading that’s slow or loses video quality, and we’re never gonna let you down by playing YouTube in poor video quality. That’s why we’re always running tests like Webdriver Torso.