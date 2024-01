Wer war Louis Joseph César Ducornet? Google-Doodle ehrt den ‚Künstler ohne Arme‘ zum 218. Geburtstag

Am heutigen 10. Januar 2024 ehrt Google den französischen Künstler Louis Joseph César Ducornet anlässlich seines 218. Geburtstags mit einem sehr schönen Doodle. Louis Joseph César Ducornet ist sowohl für seine biblischen und historischen Szenen bekannt, als auch für seinen aus körperlichen Gründen genutzten Zeichenstil: Denn erst ist bekannt als ‚Künstler ohne Arme‘ und zeichnete mit den Füßen.



Heute ehrt Google den französischen Künstler Louis Joseph César Ducornet mit einem wirklich sehr schönen Doodle, das ihn bei der Erschaffung eines neuen Meisterwerks zeigt. Heute setzen Googles Designer auf den interessanten Ansatz, das der Künstler selbst zum Kunstwerk wird, denn Ducornet ist im mittleren Bilderrahmen zu sehen, aus dem er praktisch „herauspinselt“ und am Motiv daneben arbeitet. Insgesamt gibt es fünf Bilderrahmen.

Die dargestellten Bilder entsprechen natürlich der Kunst Louis Joseph César Ducornets und weiterhin ist im Hintergrund der Google-Schriftzug in klassischen Lettern zu sehen. Das Motiv zeigt aber noch eine Besonderheit, für die Ducornet bis heute weltbekannt ist: Der Künstler malte nicht mit den Händen, sondern mit den Füßen – und das in einer beeindruckenden Qualität, wie man bis heute in seinen Werken sehen kann. Denn Ducornet kam ohne Arme auf die Welt.

Und somit wird Louis Joseph César Ducornet heute nicht nur die Ehre des Logos zum 218. Geburtstag zu Teil, sondern auch die Tatsache, dass es das erste Doodle des Jahres ist (abgesehen vom Neujahr-Doodle). Alles Gute zum Geburtstag Louis Joseph César Ducornet, hier findet ihr die nochn die automatisch übersetzte offizielle Beschreibung des Google-Doodles.









Ducornet wurde mit einer Phokomelie geboren, die Fehlbildungen an Armen und Beinen verursacht. Ducornet hatte weder Arme noch ein linkes Bein, aber vier Zehen am rechten Fuß. Ducornets Vater trug ihn während seiner gesamten Kindheit herum, da er nicht laufen konnte. Nachdem Ducornet ein Stück Holzkohle mit den Zehen hochgehoben hatte, begann er mit Skizzen zu experimentieren. Damit begann eine lebenslange Leidenschaft für die Malerei. Nachdem Ducornet ein erfahrener Illustrator geworden war, erregte er die Aufmerksamkeit lokaler Schulen und Künstler. Er erhielt eine Ausbildung und die Regierung gewährte ihm eine Rente, damit er bei renommierten Malern in Paris studieren konnte. Zu Beginn seiner Karriere konzentrierte er sich auf biblisch inspirierte Stücke wie Repentance (1828) und St. Louis administering Justice . Beide Gemälde sind bis heute im Lille-Museum ausgestellt. Aufgrund seiner Behinderung konnte Ducornet keine Auszeichnungen durch den Prix de Rome, eine französische Stipendienstiftung, erhalten. Allerdings erhielt er mehrere Auszeichnungen des renommierten Salon d’Art. Im Jahr 1840 malte er Maria Magdalena, die von der französischen Regierung gekauft wurde. Er folgte mit einem seiner berühmtesten Werke – einem Selbstporträt, das ihn beim Malen mit dem Fuß zeigt. Seine historischen Szenen und Porträts zieren weiterhin einige der berühmtesten Kunstmuseen. Alles Gute zum Geburtstag, Louis Joseph César Ducornet!

