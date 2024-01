Wear OS: Neues Watch Face bringt zwei Zeitleisten auf die Smartwatches – ein Hingucker am Handgelenk

Smartwatch-Nutzer mit Googles Betriebssystem Wear OS haben umfangreiche Möglichkeiten zur Anpassung der Oberfläche und können diese mit Watch Faces bei Bedarf vollständig austauschen. Heute möchten wir euch ein brandneues Ziffernblatt aus der Schmiede von WatchFace-Designs vorstellen, das auf zwei untereinander platzierte Zeitleisten setzt: Timeline – ein echter Hingucker am Handgelenk.



Wir stellen euch hier im Blog in unregelmäßigen Abständen die „Hingucker am Handgelenk“ vor, die die Smartwatch-Oberfläche mit besonderen Designs bereichern können, die sich von der Masse abheben oder neue Uhrzeit-Konzepte auf das Display bringen. Jetzt gibt es einen Neuzugang, der erst vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde und ein simples, aber in der Form kaum verbreitetes Uhrzeit-Konzept auf das Smartwatch-Display bringt: Timeline.

Das Ziffernblatt Timeline setzt auf zwei waagerechte Zeitstrahlen, die horizontal von rechts nach links durch das Display laufen. Der erste Zeitstrahl zeigt die Stunde und der zweite die Minute, wobei stets nur ein kleiner Ausschnitt zu sehen ist. In der Mitte des Displays gibt es einen senkrechten Strich, der die aktuelle Uhrzeit auf den Zeitstrahlen markiert. Im obigen Beispiel ist es 10:30, was ihr sowohl durch die Position der Stundenlinie als auch durch die Markierung auf der Minutenleiste sehen könnt. Es erfordert eine kurze Eingewöhnung, aber danach könnt ihr die Uhrzeit sehr schnell mit einem Blick ablesen.

Unter der Uhrzeit-Darstellung findet sich noch Platz für zwei Komplikationen, wobei ihr wie üblich aus einer großen Anzahl wählen und diese Plätze natürlich frei belegen könnt. Das Gesamtdesign mit der Zeitleiste, der Markierungslinie sowie genügend Platz für die Komplikationen weiß zu überzeugen und sorgt für ein ruhiges, aber dennoch informatives Gesamtbild.









Sollte euch die Farbauswahl nicht zusagen, könnt ihr aus einer Reihe von Designmöglichkeiten wählen. Denn es gibt 30 verschiedene Themes, vier verschiedene Farben für die Uhrzeit-Markierung sowie die Möglichkeit zur Einblendung eines Schattens. Auch dieses Design unterstreicht übrigens wieder ein wenig die Vergänglichkeit, denn die bereits vergangene Stunde und Minute wird aufgehellt dargestellt, sodass sich der Blick stets nach vorn und nicht nach hinten richtet. Timeline eben.

Das Watch Face stammt aus der Schmiede von WatchFace-Designs, dessen Ziffernblätter ich euch hier im Blog schon häufiger vorgestellt habe. Alle setzen auf unterschiedliche Darstellungen, haben zum Teil innovative Konzepte und verfolgen dennoch eine gemeinsame, schicke Design-Linie. Vor einigen Wochen habe ich euch in diesem Artikel eine Übersicht über die Ziffernblätter gegeben. Die 1,49 Euro für das heutige Ziffernblatt sind sicherlich gut investiert.