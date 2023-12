Google Play Best of 2023: Das sind die besten Android-Apps des Jahres 2023 – Von Google ausgewählt

Das Jahr 2023 neigt sich langsam dem Ende und es beginnt die Hochsaison der Jahresrückblicke – auch bei Android bzw. im Google Play Store. Das Team des Play Store blickt jetzt auf die vergangenen zwölf elf Monate zurück und hat aus den Aufsteigern, Neuankömmlingen und populären Entwickler-Erzeugnissen die Besten Android-Apps 2023 gekürt, die über den Google Play Store bezogen werden können. Allesamt kostenlos und somit frei zum herunterladen, teilweise aber mit In-App-Abos. Hier geht es zu den besten Spielen 2023.



Im Folgenden findet ihr die von Google gekürten besten Android-Apps des Jahres 2023. Es gibt einen Gesamtgewinner sowie eine Reihe von Gewinnern in den unterschiedlichsten Kategorien. Der Umfang fällt im Vergleich zur US-Version leider etwas kleiner aus und ganz persönlich würde ich bezweifeln, dass „Paramount+“ wirklich die beste Android-App des Jahres sowie die beste Alltagshelfer-App ist. Aber so ist es nun einmal gekommen und wir schauen uns die Gewinner aller Kategorien einmal an.

Dieses Jahr war voller Entdeckungen: Neue digitale Möglichkeiten, Sportarten, Technologien und Orte haben im Jahr 2023 unser Interesse geweckt, Trends gesetzt und für Diskussionen gesorgt. Diese Apps, Games und Bücher spiegeln unsere Erlebnisse aus diesem Jahr wider und zeigen, welchen Einfluss die Technologie mittlerweile auf unser Leben nimmt. Wie präsentieren: Das Beste des Jahres 2023 bei Google Play!

In den Listen finden sich sowohl Neuzugänge als auch bereits seit längerer Zeit sehr populäre Apps. Vielleicht ist ja dennoch für den einen oder anderen Nutzern etwas dabei, das interessant ist und bisher verpasst worden ist. Für jede Kategorie gibt es nur einen Gewinner und weder eine Information über weitere nominierte Apps noch mögliche Zweit- und Drittplatzierte. Letztes ist ebenfalls in der US-Version ein wenig anders. Hier geht es zu den besten Spielen 2023.









Die beste Android-App des Jahres

Wir können auf unseren mobilen Geräten überall und jederzeit Filme und Serien schauen — und jetzt gibt es noch mehr Auswahl: Die neue, mit Spannung erwartete Paramount+ App hält beste Unterhaltung für dich bereit – also wozu noch ins Kino gehen, wenn du deinen Lieblingsfilm jederzeit streamen kannst? Mit einer großen Auswahl an Inhalten von Serien wie „Star Trek“, „NCIS“ und „SpongeBob Schwammkopf“ bis hin zu Filmen wie „Mission: Impossible“ und „A Quiet Place 2“ ist für jeden Geschmack etwas dabei. Dank der Möglichkeit, deine Lieblingsfilme herunterzuladen und sie offline anzusehen, kannst du deinen Kinoabend bereits starten, wenn du noch gar nicht zu Hause bist – fehlt nur noch das Popcorn!

Die beste App mit Spaßfaktor

Die beste App zur Selbstentaltung

Der beste Alltagshelfer

Der beste Geheimtipp

Die beste App, um Gutes zu tun









Die beste App für verschiedene Geräte

Die beste App für Smartwatches

Die beste Tablet-App

Die beste Chromebook-App

» Google Play Best of 2023: Von Google ausgewählt – das sind die besten Android-Spiele des Jahres 2023

[Google-Blog & Google Play Store]

Letzte Aktualisierung am 2.12.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!