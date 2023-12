Android klauen wir nicht: Langfinger geben Smartphone zurück – hielten es für ein iPhone

Es kommt vermutlich sehr häufig vor, dass Smartphones gestohlen werden, die anschließend unabhängig von Marke oder Modell auf dubiosen Wegen weiterverkauft werden. Doch offenbar gibt es auch wählerische Langfinger, die längst nicht jedes Gerät mitgehen lassen. Derzeit kursiert eine (für Außenstehende) kuriose Geschichte im Netz, laut der ein gerade überfallener Amerikaner sein gestohlenes Android-Smartphone zurückerhält, weil es kein iPhone ist.



Vorab: Für die beiden betroffenen Personen ist es eine schlimme Geschichte, aber dennoch ist der Ablauf für Außenstehende sehr kurios und daher will ich hier kurz davon berichten: Ein Mann hat sein Fahrzeug vor dem Haus geparkt, wartete auf seine Frau und wollte ihr in Richtung Haus zu Fuß entgegenkommen. Kurz nachdem er ausgestiegen ist, kamen zwei maskierte Männer auf ihn zu, die ihn festhielten und alles entwendeten, was er bei sich hatte: Geldbörse, Ausweise, Smartphone, Autoschlüssel und mit diesem auch das dazu passende Auto.

Kurz bevor die beiden Diebe mit dem Truck verschwanden, kamen sie mit dem Smartphone zurück und gaben es dem Mann mit den Worten, dass sie dachten es wäre ein iPhone. Ein Android wollen sie nicht. Um welches Android-Smartphone es sich handelt, ist nicht bekannt. In den Berichten zu diesem Überfall wird suggeriert, dass die Diebe ein iPhone wohl als deutlich wertvoller einschätzen und sich die Arbeit eines Android-Smartphone-Verticken gar nicht machen wollen. In den USA, wo das iPhone seit jeher Smartphone-Marktführer ist, würde mich eine solche Einstellung gar nicht wundern.

Realistisch betrachtet könnte ich mir aber eine andere Motivation des Diebes vorstellen: Würden sie das Smartphone mitnehmen, ließen sich die Diebe und ihre grundlegende Fluchtrichtung mit dem Truck verfolgen. Daher war es „klug“, das Gerät nicht mitzunehmen. Und die kurze Aussage dürfte wohl zur Demütigung des Opfers gefallen sein. Aber wer weiß, was wirklich die Motivation dahinter war, denn die Diebe sind über alle Berge und wurden nicht gefunden.

