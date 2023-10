Wer war Adelaide Hall? Google ehrt die Sängerin zum 122. Geburtstag mit einem sehr schönen Doodle

Am heutigen 20. Oktober hätte die britische Sängerin Adelaide Hall bereits ihren 122. Geburtstag gefeiert und wird anlässlich dessen von Google mit einem sehr schönen Doodle geehrt. Google ehrt Adelaide Hall anlässlich des Black History Month, die nicht nur als Jazz-Sängerin, sondern auch als Schauspielerin künstlerisch aktiv war. Beides ist im heutigen Doodle zu sehen.



Googles Doodle-Beschreibung:

Zu Ehren des UK Black History Month feiert das heutige Doodle den 122. Geburtstag von Adelaide Hall, einer Jazzsängerin, die weithin für die Einführung des Scat-Gesangs während der Harlem Renaissance bekannt ist. Der in den USA geborene und in Großbritannien lebende Entertainer hatte eine rekordverdächtige Karriere, die sich über mehr als 70 Jahre erstreckte. Das Doodle-Kunstwerk wurde von der in London lebenden Gastkünstlerin Hannah Ekuwa Buckman illustriert .

Hall wurde an diesem Tag im Jahr 1901 in Brooklyn, New York, geboren. Adelaides Vater brachte ihr und ihrer Schwester schon in jungen Jahren Klavier bei. Nach dem tragischen Tod ihres Vaters und ihrer Schwester hatte Adelaide keine andere Wahl, als für sich und ihre Mutter zu sorgen. Sie begann ihre Karriere als Sängerin im Chor von Shuffle Along (1921), einem beliebten rein schwarzen Musical am Broadway, das zum Aufbau des afroamerikanischen Showgeschäfts beitrug. Im Jahr 1925 startete Hall eine Europatournee für Chocolate Kiddies, die in zahlreichen Städten spielte, darunter Hamburg, Genf, Paris und Wien. Die Show war ein voller internationaler Erfolg. Später kehrte sie nach Manhattan zurück und trat weiterhin auf den größten Bühnen des Broadway auf.

Ihren Durchbruch erlebte sie 1927, als sie zu einer Showmelodie von Duke Ellington mitsummte. Der Jazzstar war von ihrer wortlosen, aber gefühlvollen Melodie fasziniert und bat sie, sie mit seiner Band aufzunehmen. Ein Jahr später landete dasselbe Lied, Creole Love Call, auf Platz 19 der amerikanischen Billboard-Charts – und so war der Scat-Gesang geboren. Es dauerte nicht lange, bis Adelaide Hall sowohl in den USA als auch in Europa ein bekannter Name wurde.

Bald darauf schloss sich Hall der Besetzung von Lew Leslies Blackbirds von 1928 an . Das Musical wurde mehr als 500 Mal aufgeführt und zog über eine Million Zuschauer an, bevor es ins Moulin Rouge in Paris kam. Das Publikum in Europa empfing sie mit offenen Armen, so dass sie 1938 beschloss, endgültig nach Großbritannien zu ziehen. Von da an wuchs ihr internationaler Erfolg nur noch weiter.

Halls Unterhaltungskarriere erstreckte sich über beeindruckende acht Jahrzehnte – tatsächlich hält sie derzeit den Guinness-Weltrekord für die beständigste Aufnahmekünstlerin der Welt. Ihre Lieder bewegen die Zuhörer weiterhin mit jeder Note und jedem Text, und ihr Vermächtnis lebt in den Herzen vieler weiter.

Alles Gute zum Geburtstag, Adelaide Hall!