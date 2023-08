WhatsApp: So könnt ihr jetzt Bilder in HD-Auflösung versenden – neue Funktion macht es endlich möglich

Mit Messengern wie WhatsApp ist es sehr einfach und bequem, Fotos oder Videos an andere Nutzer zu versenden und erfreut sich daher großer Beliebtheit. Allerdings werden die per WhatsApp versendeten Bilder stark komprimiert und verkleinert, was in den meisten Fällen erst zu spät auffallen dürfte. Heute zeigen wir euch eine neue Funktion, mit der ihr Bilder wahlweise in HD-Qualität versenden könnt.



Das Verschicken von Bildern über WhatsApp dürfte für viele Nutzer zur Standardmethode gehören, um Medien mit Freunden oder Familie zu teilen. Denn Alternativen per E-Mail, Online-Fotoalben oder andere Wege sind längst nicht so bequem und vor allem nicht in die stetige Konversation eingebunden. Gefühlt sind WhatsApp-Fotos sofort beim Empfänger, und das hat einen einfachen Grund. Der Messenger verkleinert und komprimiert Bilder und Videos sehr stark, um diese in einer möglichst geringen Dateigröße schnell versenden zu können.

Für die unzähligen Schnappschüsse, Grüße oder Memes ist das überhaupt kein Problem, denn in den meisten Fällen werden die Bilder ohnehin nur am Smartphone-Display angesehen und anschließend nicht mehr verwendet. Sind es hingegen wertvolle Aufnahmen, die man aufbewahren und später vielleicht anderweitig verwenden möchte, ist dieser Weg eher weniger geeignet. Das Problem daran ist, dass viele Menschen dies entweder gar nicht wissen oder nicht bedenken. Daher hat WhatsApp nun reagiert und schafft neue Möglichkeiten.

Vor wenigen Tagen hat man angekündigt, dass Nutzer nun Bilder optional in HD senden können, was WhatsApp-typisch sehr leicht möglich ist. Es gibt keine globalen Einstellungen, sondern ihr könnt das für jedes Bild einzeln entscheiden. Man könnte auch sagen, ihr müsst es entscheiden, denn standardmäßig werden alle Bilder in normaler Qualität versendet, sodass HD für jedes Bild erneut aktiviert werden muss. Vielleicht wird man das eines Tages ändern.









So könnt ihr Fotos per WhatsApp in HD versenden

Startet den üblichen Vorgang zum Versenden eines Bildes, sodass ihr auf dem letzten Bildschirm vor dem Abschicken landet. In der Werkzeugleiste ist links nun ein HD-Symbol zu sehen. Haltet dieses gedrückt, um zu wechseln. Alternativ einmal drauftippen und ihr werdet im Dialogfeld über die beiden Varianten und ihre Auflösung informiert. Das war schon alles, das Foto kann nun abgeschickt werden und wird in entsprechender HD-Qualität beim Empfänger ankommen.

Beachtet bittet, dass eine höhere Auflösung nicht unbedingt bedeutet, dass auch die Qualität merklich steigt. Natürlich ist die Ausgangslage deutlich besser, aber dennoch dürfte WhatsApp weiterhin komprimieren. Außerdem solltet ihr bedenken, dass der Versand in HD-Qualität eine deutlich größere Bilddatei erzeugt. Diese benötigt vielleicht etwas länger zum Versenden, beim Empfänger etwas länger zum Herunterladen und nimmt auf dem Empfänger-Smartphone mehr Speicherplatz ein.

WhatsApp hat das meiner Meinung nach sehr gut umgesetzt, denn der Messenger ist nicht für den einmaligen Austausch von wichtigen Fotos konzipiert – dafür sollte man andere Wege wählen. Soll es dennoch WhatsApp sein, dann nutzt die HD-Funktion.

Letzte Aktualisierung am 10.08.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!