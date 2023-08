Project IDX: Google startet neue Cloud-IDE; bringt starke KI-Features, Framework-Anbindung und Testumgebung

Google hat sich schon mehrfach in den Bereich der Programmierung vorgewagt und startet jetzt einen neuen Anlauf: Mit dem vor wenigen Tagen gestarteten Project IDX gibt es jetzt eine neue plattformübergreifende Online-IDE mit starker Cloud- und KI-Anbindung. Das Produkt befindet sich derzeit in der öffentlichen Vorschau und könnte zukünftig eine große Rolle spielen, wenn es um die Nutzung von Schnittstellen rund um Google geht.



Google hat das Project IDX gestartet, mit dem Entwickler sowohl Web-Apps und Desktop-Anwendungen als auch Smartphone-Apps (Android und iOS) entwickeln, ablegen, teilen und auch direkt im Browser testen können. Es ist eine echte Online-IDE, die schon jetzt über viele Dinge verfügt, die man von einer starken Entwicklungsumgebung erwartet: Versionen-Management, Anbindung externer Frameworks, Codevervollständigung, ein angeblich verfügbarer (von mir aber nicht auffindbarer) ChatBot zur Unterstützung und mehr.

Project IDX konzentriert sich vor allem auf die plattformübergreifende Entwicklung und soll seine Stärken dadurch ausspielen, dass die Nutzer ihre Anwendungen direkt in der Cloud innerhalb einer Virtual Machine testen können. Aber auch die Künstliche Intelligenz soll die Entwickler in vielen Bereichen unterstützen: So soll die KI automatisch Kommentare schreiben, Funktionen oder ganze App-Konstrukte erklären und mit einer smarten Codevervollständigung selbst Funktionen schreiben können.

Ich denke, dass die KI innerhalb dieser Plattform eine sehr wichtige Rolle spielen wird. In der Ankündigung heißt es noch, dass die KI-Funktionen in einer sehr frühen Phase sind.









Derzeit befindet sich das Projekt in der öffentlichen Preview, für die ihr eine Einladung benötigt. Ich habe am Dienstag-Abend eine Einladung angefordert und diese schon Mittwoch-Nachmittag erhalten. Gut möglich, dass das auch bei euch so schnell geht, probiert es bei Interesse einfach einmal aus.

» Project IDX-Einladung anfordern

