Android: Google veröffentlicht August-Sicherheitsupdate für die Pixel-Smartphones – wieder mit Pixel-Update

Es ist der erste Montag des Monats und Google hat pünktlich das aktuelle Android-Sicherheitsupdate für August veröffentlicht. Wie üblich sollte der Rollout auf die Pixel-Smartphones unmittelbar nach der Ankündigung beginnen und die ersten Sicherheitslücken gestopft, Probleme behoben und mögliche neue Features auf die Geräte gebracht werden. Zusätzlich gibt es ein separates Update für die Pixel-Smartphones mit weiteren Verbesserungen, das sich hoffentlich nicht erneut verspätet.



Für den Monat August wurden viele Bugs und Sicherheitslücken in Android gemeldet, wobei wie in jedem Monat die gleichen Komponenten im Mittelpunkt der Probleme bzw. gefunden Bugs stehen und das Ausführen von beliebigen Code ermöglichten – ein ewiger Klassiker. Aber auch im siebten Monat des Jahres 2023 gibt es eine ganze Reihe weiterer gestopfter Lücken in der System-Komponente sowie den Qualcomm-Komponenten. Insgesamt haben die Entwickler in diesem Monat 4 kritische sowie 37 mittelschwere Lücken entdeckt und gestopft.

Google veröffentlicht die Details zu den Sicherheitslücken und Bugs in den meisten Fällen erst nach dem Rollout des Updates, sodass diese in der Vergangenheit nicht ausgenutzt werden konnten, was auch in diesem Monat wie gewohnt mit Stolz vermeldet werden konnte.

Das schwerwiegendste dieser Probleme ist eine kritische Sicherheitslücke in der Systemkomponente, die zur Remote-Ausführung (proximal/benachbart) von Code führen kann, ohne dass zusätzliche Ausführungsrechte erforderlich sind. Für die Ausnutzung ist keine Benutzerinteraktion erforderlich. Die Bewertung des Schweregrads basiert auf den Auswirkungen, die das Ausnutzen der Schwachstelle möglicherweise auf ein betroffenes Gerät hätte, vorausgesetzt, dass die Plattform- und Dienstminderungsmaßnahmen zu Entwicklungszwecken deaktiviert oder erfolgreich umgangen werden.

We have had no reports of active customer exploitation or abuse of these newly reported issues. Refer to the Android and Google Play Protect mitigations section for details on the Android security platform protections and Google Play Protect, which improve the security of the Android platform.