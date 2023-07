Android: So schnell aktualisieren Smartphone-Nutzer ihre Geräte + Nutzer wünschen sich mehr Infos (Studie)

In den letzten Jahren hat sich bei vielen Smartphone-Herstellern die Erkenntnis durchgesetzt, dass Updates eine wichtige Rolle spielen und die Kaufentscheidung vieler Nutzer massiv beeinflussen kann. Aber ist das wirklich so oder hat die Masse der Nutzer gar kein großes Interesse an Smartphone-Aktualisierungen? Eine aktuelle Studie zeigt, wie Nutzer auf neue Updates reagieren und welche Verbesserungen sie sich noch wünschen würden.



Die Disziplin der Smartphone-Hersteller rund um Android-Updates hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen, denn diese werden schneller ausgeliefert, länger garantiert und nehmen auch an Umfang zu. Die Nutzer honorieren das mit gesteigerter Zufriedenheit, die wiederum die nächste Kaufentscheidung deutlich beeinflussen kann. Aber spielen Updates im Smartphone-Alltag tatsächlich eine so wichtige Rolle oder ist es eher ein Thema für versierte Nutzer?

Viele Nutzer installieren Updates zeitnah

Eine aktuelle Bitkom-Studie zeigt, dass der größte Teil der Nutzer die Updates ernst nehmen und recht schnell installieren. Ganze 44 Prozent installieren die Updates unmittelbar nach dem Erscheinen, weitere 19 Prozent immerhin innerhalb weniger Tage. Etwa 16 Prozent der Nutzer lassen sich mehrere Wochen Zeit und bei fünf Prozent werden die Updates erst installiert, wenn es gar nicht mehr anders geht. Weitere elf Prozent installieren überhaupt keine Updates.

Um diese eigentlich recht guten Werte weiter zu steigern, empfiehlt man bei Bitkom die Aktivierung automatischer Updates. Das ist sicherlich im Alltag nicht die schlechteste Idee, doch in manchen Fällen haben die Nutzer ihre Gründe und warten lieber einige Tage ab, ob es Beschwerden oder Probleme anderer Nutzer gibt. In beiden Fällen kann man sagen, dass das Update-Bewusstsein vieler Nutzer gestiegen ist.

» Mehr Infos zur Update-Haltungder Nutzer









Die Wünsche der Nutzer

In der Studie wurde aber nicht nur nach dem Update-Bewusstsein der Nutzer gefragt, sondern auch nach den Wünschen der Nutzer rund um die Updates. Und dabei geht es gar nicht um schnellere oder längere Updates, sondern um etwas, das sich sehr viel einfacher umsetzen lassen sollte: Nutzer wünschen sich mehr Informationen darüber, was ein Update überhaupt umfasst. Denn in vielen Fällen gibt es nur die Update-Info, vielleicht noch ein Datum und das war es dann. Ob sich die Installation lohnt, lässt sich dann erst durch externe Recherche herausfinden:

Mit klar verständlichen Erläuterungen schaffen die Hersteller Transparenz und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Updates zeitnah von den Nutzerinnen und Nutzern ausgeführt werden.

Außerdem wünschen sich die Nutzer, dass die Updates schneller durchgeführt werden können. Denn tatsächlich empfindet wohl jeder zweite (genau 50 Prozent) aller Nutzer die Update-Dauer als zu lang. Das ist natürlich ein sehr subjektiver Wert, denn Updates sind lästig und man möchte alles sofort haben. Daran hat Google immer wieder gearbeitet und macht es durch eine spezielle Update-Partition längst schneller als zuvor. Möglich wird das, durch den Download und die Installation im Hintergrund.

» Alle Infos zu den Update-Wünschen der Nutzer

[Bitkom]