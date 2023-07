Android: Google präsentiert fünf starke Foldable-Apps – so sollten Foldable-Oberflächen aussehen (Galerie)

Google ist kürzlich in den Foldable-Markt eingestiegen, den man nicht nur mit dem Smartphone Pixel Fold bearbeitet, sondern natürlich auch mit Android und dessen angepassten Oberflächen. Jetzt haben die Designer des Unternehmens eine Reihe von, aus eigener Sicht, perfekten Foldable-Oberfläche herausgepickt und stellen diese mit ihren Stärken vor. Darunter sind natürlich auch zwei Google-eigene Apps, die speziell angepasst wurden.



Faltbare Smartphone sind schon seit mehreren Jahren am Markt und haben sich mittlerweile so weit gefestigt, dass dieser Formfaktor auch für App-Entwickler und UI-Designer interessant und zunehmend relevant wird. Google hat für Foldables eine Reihe von eigenen Richtlinien aufgestellt, um eine gewisse Form der Vereinheitlichung zu schaffen, ähnlich wie bei Material, und dass die Nutzer das erwartete Ergebnis erhalten. Denn der mechanische Vorgang des Klappens sollte von den App-Oberflächen beachtet werden, sodass sich diese beispielsweise auf der richtigen Seite erweitern.

Erst kürzlich hat Google drei goldene Regeln für Foldable-Apps aufgestellt, an die sich die eigenen Designer halten, die aber auch für externe App-Entwickler interessant sein können. Man will aber nicht nur theoretische Unterstützung bieten, sondern hat auch fünf Apps ausgewählt, die diesen Best Practices folgen und als gut designte Foldable-App eingestuft werden können. Man hat dazu Screenshots sowie eine Beschreibung inklusive der Stärken veröffentlicht.

Zu den beiden Apps aus dem Hause Google gehören Google Wetter sowie Google Notizen. Die externen Apps stellen SideChef, LINE sowie Deezer. Schon auf den ersten Blick fällt auf, dass alle Apps eine ähnliche Oberfläche besitzen, das Display exakt in der Mitte teilen und daher aus mehreren Bereichen bestehen. Schaut euch einfach einmal die Screenshots sowie die automatische Übersetzung der Kommentare der Google-Designer an.









SideChef

SideChef , eine Koch- und Lebensmittel-App mit über 20.000 Rezepten, nutzt den größeren Bildschirm eines faltbaren Telefons, um Ihnen Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Rezepte zu zeigen. Wenn Sie kochen, müssen Sie häufig Multitasking betreiben. Daher passt sich SideChef automatisch an, wenn Sie die App im Split-Screen-Modus verwenden: Auf der rechten Seite des Bildschirms können Sie das Rezept sehen und auf der linken Seite können Sie darauf zugreifen Stellen Sie einen Timer ein, um die verbleibende Garzeit eines Gerichts im Ofen zu verfolgen. Oder Sie können einen Taschenrechner aufrufen, um Messungen umzurechnen. Dieser Split-Screen-Modus hilft Ihnen, im Fluss zu bleiben und den nächsten Schritt im Rezept nie aus den Augen zu verlieren.

LINE

LINE , eine App für Anrufe und Nachrichten, wechselt reibungslos, wenn Sie Ihr faltbares Telefon im zusammengeklappten Zustand in den aufgeklappten Zustand wechseln. Im aufgeklappten Zustand passt sich LINE einem Zwei-Fenster-Layout an, sodass Sie links alle Ihre aktiven Chats und rechts die Details Ihrer Konversation für jeden von Ihnen ausgewählten Freund sehen können. Dieses Layout macht es einfacher, den Überblick über alle Ihre Gespräche auf einmal zu behalten, und Sie können mit weniger Fingertipps zwischen den Gesprächen wechseln. Wenn Sie mit mehreren Konversationen jonglieren, können Sie neue Nachrichten einfacher sehen und schnell zu dem Chat wechseln, auf den Sie sich konzentrieren möchten.

Deezer

Deezer wollte seine Apps auf faltbaren Telefonen neu gestalten, um ein optimales Hörerlebnis zu schaffen und den Fans eine tiefere Verbindung zur Musik zu ermöglichen. Mit einem neuen Zwei-Fenster-Layout können Musikfans auf mehr als nur die Player-Bedienelemente auf dem Bildschirm zugreifen. Hörer können jetzt das Albumcover des Künstlers sehen, zu den Texten auf dem Bildschirm mitsingen und ihren Lieblingskünstler bekannt machen, indem sie Lieder mit nur einem Klick mit Familie und Freunden teilen.









Google Wetter

Sie können auf Google Wetter zugreifen, indem Sie auf dem Startbildschirm Ihres Android-Geräts auf die Temperatur tippen oder das Wetter-Widget überprüfen. Wenn Ihr Telefon zusammengeklappt ist, zeigt Ihnen Google Weather die heutige Wettervorhersage auf einem einzigen Bildschirm an. Wenn Sie Ihr Telefon aufklappen, passt sich der Bildschirm an, um mehr Informationen in einem Zwei-Fenster-Layout anzuzeigen. Der linke Bereich zeigt die 10-Tage-Vorhersage auf einen Blick und der rechte Bereich zeigt die stündliche Vorhersage, Windparameter, Luftfeuchtigkeit und andere Informationen für jeden Tag, den Sie im linken Bereich auswählen. Auf diese Weise erhalten Sie einen Überblick über das Wetter der Woche und erhalten gleichzeitig spezifische Details, z. B. wann Sie zum Ausgehen einen Regenschirm benötigen.

Google Notizen

Wenn Sie Ihr faltbares Telefon öffnen und Google Keep verwenden , wechselt die App zu einem Layout mit zwei Fenstern. Auf dem größeren Bildschirm können Sie alle Ihre Notizen ganz einfach auf einen Blick sehen, den linken Bereich schnell durchsuchen, um die benötigte Notiz zu finden, und sie dann auf der rechten Seite bearbeiten. Keep bietet außerdem den zusätzlichen Vorteil einer Umschaltfunktion, mit der Sie die Liste der Notizen auf den Vollbildmodus erweitern können, sodass Sie zwischen der gewünschten Ansichtsart wechseln können. Diese zusätzliche Flexibilität ermöglicht es Ihnen, in jeder Arbeitsweise produktiv zu sein.

[Google-Blog]