Google-Doodles: 12 interessante Fakten und 2 Irrtümer zu den angepassten Google-Logos auf der Startseite

Auf der Google-Startseite wird das Logo der Suchmaschine in unregelmäßigen Abständen durch die Google-Doodles ausgetauscht, die allen Nutzern bekannt sein dürften und immer wieder Abwechslung bringen sowie Wissen vermitteln. Jetzt hat das Team hinter den Doodles einen kleinen Einblick in die eigene Abteilung gegeben und 12 interessante Fakten veröffentlicht. Doch tatsächlich hat man die eigenen Grundsätze schon mehrfach gebrochen.



Die Google-Doodles dürften allen Nutzern bekannt sein und global betrachtet vergeht praktisch keine Woche, in der nicht irgendwo auf der Welt ein verändertes Logo zu sehen ist. Über alle in Deutschland (und zum Teil Österreich und Schweiz) sichtbaren Logos informieren wir euch mit unseren Doodle-Artikeln und blicken häufig auf die Geschichte hinter dem Logo. Denn tatsächlich sind diese nicht nur schön anzusehen, sondern sollen auch Wissen vermitteln – und das tun sie.

In einem Beitrag im Google-Blog gibt das Doodle-Team nun interessante Einblicke. Jedes Jahr zwischen August und Oktober werden Ideen gesammelt, Meetings abgehalten, Vorschläge geprüft und Zeitpläne für das kommende Jahr erstellt. Die größte Schwierigkeit ist meist gar nicht das Erstellen des Doodles selbst, sondern die Planung. Die Auswahl der Themen oder geehrten Personen ist nicht immer einfach und dürfte einiges an Fingerspitzengefühl erfordern.

Welches Thema kann man bringen, welches könnte problematisch sein. In welchen Ländern kann oder muss man es zeigen und wo sollte man es besser lassen. Natürlich soll die Themenwahl breit genug sein, um nichts Wichtiges auszugrenzen und gleichzeitig muss es für die Masse zumindest ein bisschen interessant sein. Hat man diese Auswahl erstmal getroffen, geht es in die grobe Planung, was man umsetzen möchte. Ein statisches Bild, eine Animation, eine interaktive Darstellung oder gar ein Spiel? Der Aufwand steigt natürlich immens, wenn man sich für eines der letzten beiden entscheidet. Weil das viele Ressourcen bindet, kann man nur eine begrenzte Zahl pro Jahr liefern.

We want to create that feeling of surprise and delight when you’re going about your day-to-day life, and then — tada! — a little gift

We want people to learn something, or laugh, or feel inspired.

You have to figure out how you want to depict this topic or person. Should it be an image or an animated GIF? Or should it be interactive, or even a game.

It’s a balance of having a lot of cooks in the kitchen but also making sure we have everyone involved. It’s a puzzle. It’s a huge puzzle.