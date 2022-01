Samsung Galaxy S22 Wallpaper: Hier bekommt ihr alle Hintergrundbilder der Smartphones zum Download

Samsung wird in wenigen Tagen die neuen Galaxy S22-Smartphones vorstellen, über die in der letzten Phase vor der Präsentation schon sehr viele Informationen bekannt geworden sind. Schon jetzt sind die Hintergrundbilder und Live Wallpaper der neuen Galaxy S22-Familie ins Netz gelangt und natürlich bieten wir sie euch hier im Blog wie üblich zur Ansicht und zum Download an.



Das Smartphone-Jahr 2022 hat gerade erst begonnen und wird mit der erwarteten Vorstellung des Galaxy S22 erstmals richtig Fahrt aufnehmen. Samsung hat das Smartphone-Jahr bereits eröffnet und einen Ableger des Galaxy S21 präsentiert, aber dabei wird es natürlich nicht bleiben. Ziemlich sicher wird das nächste Smartphone schon Anfang Februar folgen, über das in den vergangenen Wochen und auch in den folgenden Tagen noch viel gesprochen wird.

Die finale Version der Smartphones scheint sich bereits in den „falschen“ Händen zu befinden, denn nach ersten Leaks im Dezember sind nun alle Hintergrundbilder geleakt worden, die Samsung mit der neuen Generation ausliefern wird. Weil diese gerade bei Samsung auch einen wichtigen Teil der Identität der Smartphones widerspiegeln, sind diese oftmals sehr populär und können selbstverständlich auch auf anderen Smartphones zum Einsatz kommen. Allerdings geht man auch diesmal keine neuen Wege, sondern setzt auf die klassischen Motive.

Die Hintergrundbilder zeigen erneut eher abstrakte Motive, die man kaum zuordnen kann. Sie sind in wenigen Farben gehalten, die je nach Motiv locker oder auch mal bröselig ineinander übergehen und wohl Ölbilder, Sandbilder und andere Dinge darstellen sollen. Bei einem Motiv könnte man sich auch an eine raue Meeresküste erinnert fühlen.









Insgesamt haben Samsungs Designer 16 neue Hintergrundbilder entworfen, die sowohl als JPG als auch WebP bereitstehen. Zusätzlich gibt es eine Reihe von Live Wallpaper, die bei Samsung glücklicherweise nur aus MP4-Videos bestehen und somit auf fast allen Smartphones und Launchern eingesetzt werden können. Der Einfachheit Halber bieten wir euch daher zwei getrennte Archive zum Download an. Einmal alle Wallpaper und einmal die Live Wallpaper-Videos.

Ihr könnt euch die Bilder sowohl bei Google Fotos als Galerie ansehen als auch an dieser Stelle einzeln herunterladen. Wir haben sie wie üblich in voller Auflösung hochgeladen. Wer den ganzen Schwung inklusive WebP und DeX will, greift besser zu Google Drive.

Samsung Galaxy S22 Wallpaper: Galerie (Google Fotos) | Wallpaper Download (Google Drive) | Live Wallpaper Download (Google Drive)

