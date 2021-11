Google Drive: Speicherplatz sparen – so lassen sich die versteckten App-Dateien finden und einfach löschen

Alle Google-Nutzer erhalten standardmäßig 15 Gigabyte Speicherplatz kostenlos, der von den drei Apps Google Drive, Google Fotos und GMail gemeinsam verwendet werden kann. Wer in einer App spart und bei einer anderen über die Stränge schlägt, hat also nichts gewonnen. Heute zeigen wir euch, wie ihr bei Google Drive aufräumen und unnötige Speicherfresser entfernen könnt: Die versteckten App-Dateien.



Google Drive ist eine sehr bequeme Möglichkeit, beliebige Daten in der Cloud abzulegen und dort zu sichern oder auch zwischen beliebigen Plattformen zu synchronisieren. Im Laufe der Jahre kann sich, weil ja so viel Speicherplatz geboten wird, schon eine ganze Menge Ballast ansammeln, der bei zunehmendem Verbrauch tatsächlich zur Last werden kann. Nun kann man sich entweder per Google One für 2 Euro im Monat einige Hundert Gigabyte zusätzlich kaufen oder einfach mal aufräumen.

Vor einigen Tagen haben wir euch gezeigt, wie ihr die größten Speicherfresser im Google Drive finden könnt und heute machen wir uns an die versteckten Dateien. Tatsächlich haben alle mit Google Drive verbundenen Apps die Möglichkeit, einige Daten im Cloudspeicher abzulegen, ohne dass ihr diese zu Gesicht bekommt. Die Rede ist dann von den “verborgenen Dateien”. Weil diese nirgendwo auftauchen, könnt ihr sie natürlich auch nicht so leicht wieder löschen.

Google Drive bietet die Möglichkeit, diese Daten zu löschen – allerdings ist sie recht gut versteckt und somit wohl nur den wenigsten Nutzern bekannt. Beim Löschen dieser Daten müsst ihr aber beachten, dass dadurch vermutlich App-Einstellungen, Logins oder vielleicht auch einige von euch abgelegte Daten gelöscht werden könnten. Löscht also nur Daten aus den Apps, die ihr nicht mehr verwendet (und entzieht ihnen dann am besten sicherheitshalber auch gleich den Zugriff auf Google Drive).









So findet und löscht ihr die versteckten Daten

Ruf drive.google.com auf dem Computer auf. Klick auf “Einstellungen” Einstellungen. Klickt links auf Apps verwalten. Ob verborgene Daten vorhanden sind, seht ihr am Wert unter der App-Beschreibung. Klickt zum Löschen dieser Daten auf Optionen Verborgene App-Daten löschen.

Bei mir haben die versteckten App-Daten nur wenige Megabyte Speicherplatz belegt, aber das kann natürlich von App zu App ganz unterschiedlich sein – je nachdem auch, wie intensiv ihr eine App verwendet habt bzw. welche Daten dort gespeichert werden. Einige hatten bei mir weniger als 1 KB, andere wiederum mehr als 500 KB. Bei der großen App-Auswahl ist es durchaus denkbar, dass die eine oder andere App mal mehrere MB belegt. Das wird euer Speicherplatz-Problem zwar nur sehr temporär lösen, aber dennoch kann ein Aufräumen an dieser Stelle nie schaden.

Wie bereits weiter oben erwähnt: Löscht keine Daten, wenn ihr die App aktiv verwendet oder der Meinung seid, dass dort wichtige Dinge hinterlegt sind. Leider bietet Google Drive keinerlei Informationen über die dort gespeicherten Daten, sodass es stets nur Alles oder Nichts gibt.

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren