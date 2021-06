Android: Google bringt das weltweit günstigste Android-Smartphone auf den Markt – Preis wohl unter 50 Dollar

Google ist mit den Pixel-Smartphones im oberen bis mittleren Preis-Segment unterwegs und deckt mit derzeit erhältlichen Geräten wie Pixel 5 und Pixel 4a beide Bereiche gut ab. In Indien sieht das allerdings etwas anders aus, denn dort müssen Smartphones aufgrund der Einkommensverhältnisse sehr sehr viel günstiger angeboten werden. Nun hat Google gemeinsam mit dem dortigen Netzbetreiber das “günstigste Smartphone der Welt” angekündigt: Das JioPhone Next.



Viele Menschen dürften in den letzten Jahren bemerkt haben, dass es nicht immer das teuerste Smartphone sein muss. Aufgrund der enormen Leistungssteigerung und derzeit überschaubaren Weiterentwicklung, kann man auch außerhalb der Flaggschiff-Riege zugreifen und glücklich sein. Hierzulande bedeutet das allerdings immer noch, dass man zwischen 300 und 500 Euro für ein solides Gerät auf den Tisch legen muss. In Indien und einigen weiteren Ländern wäre das schon absolute Goldklasse.

JioPhone Next

Tatsächlich kosten viele Smartphones in Indien nicht mehr als 150 Dollar. Jedes vierte war 2018 sogar unter 100 Dollar verkauft werden und ganze 4,3 Prozent aller mobilen Geräte kosten nicht mehr als 50 Dollar. Nun haben Google und der indische Netzbetreiber Jio das nach eigenen Angaben “günstigste Smartphone der Welt” angekündigt, dafür allerdings keinen Preis genannt. Diese Aussage in Kombination mit der Statistik würde bedeuten, dass es deutlich unter 50 Dollar liegen muss.

Für den niedrigen Preis sollen die Nutzer ein zwei Jahre lang mit aktuellen Sicherheits-Updates versorgtes Smartphone erhalten, das über ein “extrem abgespecktes Android-Betriebssystem” verfügt und eine “schnelle, hochqualitative Kamera mit HDR” besitzt. Hierzulande müssen wir von so einem Google-Smartphone gar nicht erst träumen, aber dennoch ein interessantes Produkt, für das es sicherlich auch in Deutschland viele Anwendungsbereiche gäbe.

I’m excited that today, we can announce the next steps in this vision, starting with a new, affordable Jio smartphone, created with Google. Our teams have optimized a version of our Android OS especially for this device. It will offer language and translation features, a great camera, and support for the latest Android updates.