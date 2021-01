YouTube: Niemand sieht deine Videos – fast 90 Prozent aller Videos erreichen weniger als 1.000 Aufrufe

Googles Videoplattform YouTube gibt jedem Nutzer die Möglichkeit, beliebig viele Videos hochzuladen und mit der Welt zu teilen, sodass sich viele Milliarden Videos auf den Google-Servern befinden. Eine neue Statistik zeigt nun, dass die Wahrscheinlichkeit, mit einem Video eine große Reichweite zu erzielen, verschwindend gering ist. Weit über 95 Prozent aller hochgeladenen Videos erreichen kaum Zuschauer.



Jeder Nutzer kann auf YouTube beliebig viele Videos hochladen und muss sich dabei lediglich an die umfangreichen Richtlinien halten – ansonsten gibt es aber keinerlei Begrenzungen. Viele Nutzer dürften nur sehr wenige Videos hochladen, andere wiederum sehr regelmäßig Inhalte veröffentlichen oder ganze Massen hochladen. So ergibt sich ein Durchschnitt von etwa 16 Videos pro Nutzer. Schon rein statistisch ist es kaum möglich, dass alle Videos einen großen Nutzerkreis erreichen.

Im vergangenen Jahr zeigte eine Statistik, dass viele YouTube-Videos kaum Reichweite erhalten und diese Entwicklung hat sich mit einem Blick auf aktuelle Statistiken sogar noch weiter verschärft. Wie die Marktforscher von Pex nun herausgefunden haben, erreichen über 88 Prozent aller bei YouTube hochgeladenen Videos nicht einmal 1.000 Klicks. Weitere 8 Prozent schaffen es nicht über die Marke von 10.000 Views. Und weil selbst 10.000 Views bei den heute üblichen gigantischen Zahlen kaum der Rede wert sind, kann man sagen, dass 96,4 Prozent aller Videos praktisch nicht gesehen werden und im Grundrauschen untergehen.

Wer mit YouTube eine große Zielgruppe erreichen oder ernsthaft Geld verdienen möchte, benötigt schon Aufrufzahlen im sechs- oder besser siebenstelligen Bereich. Das schaffen aber laut obiger Grafik nur 0,8 Prozent aller hochgeladenen Videos. Der Traumjob YouTuber oder Influencer ist also längst nicht so einfach, wie man sich das als Außenstehender immer vorstellt. Hat man dann aber erst einmal eine Fanbasis aufgebaut, konzentriert sich die große YouTube-Community auf einen relativ überschaubaren Bereich.









Die ganz große Masse der YouTube-Nutzer sieht sich gerade einmal 0,77 Prozent aller hochgeladenen Videos an. Das sind, so zeigen es die weiteren Statistiken, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Videos der reichweitenstarken YouTuber sowie Musik- und Gaming-Videos. Alles andere ist Grundrauschen und die vielen erfolgreichen Nischen-Kanäle, die in der Gesamtheit aber keine große Rolle spielen. Folgende Statistik zeigt, welche Bereiche die meisten Klicks abbekommen.

Möchtet ihr also bei YouTube erfolgreich sein, solltet ihr das Mikrofon auspacken 😉 Kein Wunder, dass Google weiterhin den Ausbau von YouTube Music forciert.

[PEX]















