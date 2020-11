Googles Spieleplattform Stadia hat vor wenigen Tagen den ersten Geburtstag gefeiert und anlässlich dessen nicht nur eine Reihe von neuen Spielen und Features angekündigt, sondern auch einen interessanten Einblick gegeben. Einer der Stadia-Designer hat einige Entwürfe für das Logo veröffentlicht, die vor der ersten Ankündigung in der engeren Auswahl gewesen sind. Und diese könnten unterschiedlicher kaum sein.



In den letzten Wochen haben viele Google-Produkte neue Logos erhalten, die nicht bei allen Nutzern gut ankommen. Stadia wird das aber wohl nicht betreffen, denn das Produkt ist nicht nur vollkommen unabhängig von den zahlreichen weiteren Google-Produkten, sondern sollte gerade im hart umkämpften Gaming-Markt nicht unbedingt durch einen ständigen Wechsel oder eine unnötige Simplifizierung auffallen. Tatsächlich ist auch das heutige Stadia-Logo ohnehin bereits simplifiziert, wie ihr im Vergleich des obigen und folgenden Bildes sehen könnt.

Offenbar ist vielen Nutzern gar nicht bewusst, dass das Stadia-Logo einfach nur ein großes S zeigt. Die Farbwahl, die Schattierung und diverse Lichteffekte sorgen dafür, dass es ein sehr herausstechendes Logo ist, an das man sich sehr schnell wieder erinnert und auch ein echter Hingucker ist. Es symbolisiert (wahrscheinlich) einen Mix aus dem Buchstaben S für Stadia sowie das WLAN-Symbol. Ob letztes wirklich gewollt ist oder eher aus Zufall entstanden ist, lässt sich allerdings nicht sagen. Jedenfalls grenzt es sich, so wie etwa auch YouTube, sehr stark von den anderen Google-Logos ab.









Der Stadia-Designer Jean-Lou Renoux hat nun einen interessanten Einblick in zwei alternative Logo-Varianten gegeben, die damals wohl bereits in der Endrunde gestanden haben. Der eine Entwurf hat mit dem heutigen Logo überhaupt nichts zu tun und der andere geht immerhin farblich und von der Gesamtoptik etwas in die Richtung des heutigen Bildes. Schaut euch einfach einmal die folgenden beiden Bilder des animierten geschwungen Logos sowie das Moc des Stadia-Controllers an.

Meiner Meinung nach kann man sehr froh sein, dass dieser Logo-Stil nicht weiter verfolgt wurde. Es ist kaum als S, sondern eher als zufälliges Muster zu erkennen, auf dem man eher zwei Buchstaben oder Zeichen vermuten würde. Irgendwie erinnert es an ältere PlayStation-Zeiten und “das Fähnchen im Wind” lässt Assoziationen mit dem damaligen Windows-Logo aufkommen, das vielen Menschen sicherlich noch gut im Gedächtnis ist.

Außerdem wirkt das Logo nicht einprägsam und hat eine nichtssagende Farbe. Ergo: Gut, dass die Designer weitergezogen sind und nach weiteren Ideen gesucht haben.









Obiger Entwurf kommt dem heutigen Stadia-Logo schon recht nahe. Es basiert auf einem 20-seitigen Würfel, der vor allem Tabletop-Spielern gut bekannt ist. Damit geht es dann auch schon in Richtung Gaming, allerdings eher nicht in die moderne und digitale Richtung, wie sie Stadia eigentlich sein möchte. Die Kanten sind außerdem sehr scharf gezwungen und ich persönlich sehe trotz der anderen Linienrichtung immer wieder auf den ersten Blick ein Z statt ein S.

Wäre es dieses Logo geworden, hätte auch das Artwork rund um Stadia etwas anders ausgehen. Auf dem digitalen Werbeplakat ist zu erkennen, die die Grundform des Logos als Ausschnitt verwendet wird und somit als Rahmen fungiert, der nach große Marketingaufwand sehr schnell als Stadia zu erkennen ist. Das gibt es heute in der Form nicht, stattdessen setzt man auf einen rautenförmigen Rahmen um die Spieletitel.

Seid ihr mit dem aktuellen Stadia-Logo zufrieden?

[9to5Google]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren