Pixel Watch: Update für alle Smartwatches – Google rollt das November-Update für alle Nutzer aus + WearOS 5

Es gibt wieder ein Update für alle Nutzer einer Pixel Watch aller Generationen: Etwas mehr als eine Woche nach der Veröffentlichung des Android-Updates für den Monat November wird dieses nun auch für die Smartwatches ausgerollt. In diesem Monat gibt es neben den üblichen Fixes der Sicherheits- und Stabilitätsbaustellen auch ein funktionelles Update auf das neue Betriebssystem WearOS 5.



Google hatte bereits in der vergangenen Woche das Android November-Update veröffentlicht und für die Pixel-Smartphones ausgerollt und jetzt geht es an die weiteren Plattformen. Das obligatorische Update für die Smartwatches folgt zur Monatsmitte und wurde jetzt für alle Nutzer der Pixel Watch veröffentlicht. Alle Besitzer einer Pixel Watch bekommen das Update angeboten oder können es möglicherweise durch mehrfaches Tippen auf den Update-Dialog anfordern. In diesem Monat gibt es für Nutzer der ersten und zweiten Generation mehr Grund zur Frude als gewöhnlich.

Google Pixel Watch: AW2A.241105.012 Pixel Watch 3: Security Updates and Bug Fixes

Pixel Watch 1 & Pixel Watch 2: The software update includes an upgrade to Wear OS 5, including new features, numerous bug fixes, and performance updates. Play Store updates for improved camera controls, and Pixel Recorder are also available.

Nachdem man vor einigen Wochen den WearOS 5-Rollout gestoppt hat, weil es große Probleme bei einigen Pixel Watch-Nutzern der ersten und zweiten Generation gegeben hat, geht dieser nun weiter – und das früher als bisher geplant. Auf funktioneller Seite bringt es einige interne Neuerungen wie etwa einen Media Output Switcher oder verbesserte Privatsphäre-Einstellungen mit. Ganz große Updates sind allerdings nicht in Sicht und könnten eher auf App-Ebene erwartet werden.

Das Update wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt.

» Pixel Watch & Tensor: Googles Umstieg auf den Tensor-SoC unterstreicht Googles große Hardware-Ambitionen

Letzte Aktualisierung am 2024-11-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Pixel Watch Community]