Flat White: Google ehrt die Cappuccino-Variante mit einem animierten Doodle – das wird heute gefeiert

Heute wird der Flat White mit einem animierten Google-Doodle geehrt, dessen Inhalte so mancher am Montagmorgen sicherlich gut gebrauchen könnte. Erstmals seit längerer Zeit wird heute ein Lebensmittel bzw. ein Getränk auf der Google-Startseite abgebildet, das sicherlich vielen Menschen bekannt ist. Heute trägt Google dazu bei, dass sich die Bekanntheit des Getränks und dessen Ursprung weiter verbreitet.



Am heutigen 11. März ehrt Google den Flat White, den viele Kaffeeliebhaber und Cappuccino-Fans wohl schon mindestens einmal getrunken haben dürfte – vielleicht auch mit einem schönen Milchbild bzw. Latte Art. Das heutige Google-Doodle für den Flat White ehrt die leckere Cappuccino-Variante mit einer animierten Darstellung, in der die Zubereitung des Getränks zu sehen ist. Dabei hat man eine seitliche Perspektive mit einer transparenten Tasse gewählt.

Die Zubereitung des Flat White ist sowohl im obigen animierten Doodle als auch im unten eingebundenen Entwurf zu sehen, sodass ihr noch einmal nachvollziehen könnt, wie das belebende und schick verzierte Heißgetränk zubereitet wird. Wikipedia erklärt das folgendermaßen:

Er wird in der Regel in einer Cappuccinotasse serviert und besteht aus einem Ristretto doppio und feinporig aufgeschäumter Milch. Während für die Zubereitung eines Cappuccinos die Milch beim Erhitzen mit viel Luft versetzt wird (very aereated milk), wird die Milch bei einem Flat White nur minimal mit Luft versetzt (minimally aereated milk), sodass die Konsistenz der Milch fast flüssig ist. Außerdem hat ein Flat White eine sehr dünne Schaumschicht und keine Milchschaumhaube, wie sie oft auf einem Cappuccino zu finden ist.

Aber warum zelebriert Google den Flat White heute? Das hat nichts mit dem müden Wochenanfang zu tun, sondern mit einem Jubiläum: Am heutigen Tag im Jahr 2011 wurde der Begriff des Flat White in das bekannte Oxford Dictionary aufgenommen.

Viele spekulieren, dass das Getränk erstmals in den 1980er Jahren in Australien und Neuseeland serviert wurde, als das Getränk etwa zur gleichen Zeit auf den Speisekarten von Sydney und Auckland auftauchte. Traditionell in einer Keramiktasse serviert, besteht ein Flat White aus einem Espresso-Shot mit aufgeschäumter Milch und einer dünnen Schicht Mikroschaum. Flat Whites sind „flacher“ als Cappuccino oder Latte und bei Kaffeekennern beliebt, die weniger Schaum wünschen. Oft stellen Baristas ihr Können unter Beweis und kreieren mit dem Guss wunderschöne Kunstwerke, etwas, das in vielen Cafés in Australien und Neuseeland häufig zu sehen ist.

Die Kaffeekultur hat sich im Laufe der Jahre stark verändert und damit auch die Möglichkeiten, den Flat White zuzubereiten. Früher aus Vollmilch hergestellt, ist es heute üblich, dass Australier und Kiwis es mit pflanzlicher Milch bestellen – Hafermilch ist ein wachsender Favorit!

Seitdem hat sich der flache Weißwein weit über die ganze Welt verbreitet und erfreut sich in vielen Ländern großer Beliebtheit und ist zu einem Grundnahrungsmittel geworden. Unabhängig von der Herkunft sind sich Kaffeeliebhaber auf der ganzen Welt einig, dass es sich um einen beliebten Muntermacher am Morgen oder Arvo (Nachmittag) handelt!