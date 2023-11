Google Chrome: Googles Core Web Vitals ersparen den Nutzern 10.000 Jahre Wartezeit auf Webseiten

Vor mittlerweile drei Jahren hat Google die Core Web Vitals geschaffen, bei denen es sich um eine Kombination aus mehreren Benchmarks rund um das Laden von Webseiten handelt. Der Einfluss dieses Benchmarks ist offenbar groß, denn nun kann Google einen großen Erfolg vermelden: Die durchschnittlichen Ladezeiten im Web sind soweit gesunken, dass mittlerweile 10.000 Jahre Wartezeit eingespart wurden.



Die allermeisten Webmaster werden die Core Web Vitals kennen. Denn dabei handelt es sich nicht nur um irgendeinen Benchmark, sondern diese Werte werden unter anderem von Google Chrome gemessen und in der Google Websuche als Rankingsignal verwendet. Letztes ist es auch, was es sehr viele Webmaster beachten lässt. Das System besteht aus vielen Variablen, ganz grob zusammengefasst kann man einfach sagen, dass es den Ladevorgang einer Webseite misst: Wann antwortet der Server, wann wird das erste Element geladen und wann das letzte? Und ganz wichtig: Nach wie vielen Sekunden oder Millisekunden ist die Webseite nutzbar.

Jetzt zieht man ein Zwischenfazit und kann verkünden, dass in den drei Jahren seit dem Start des Projekts ganze 10.000 Jahre Ladezeit eingespart wurden. Erreicht wurde das von den Webmastern durch Optimierungen, aber auch durch Optimierungen im Chrome-Browser. Welches der beiden den größeren Einfluss hatte, wird im Chromium-Blog nicht ganz eindeutig beantwortet. In jedem Fall ist das Web durch Googles Initiative schneller geworden, wenn auch in den meisten Fällen wohl nur im kaum-spürbaren Bereich.

Die Einsparung von 10.000 Jahren klingt natürlich beeindruckend. Allerdings muss man diese Zeit auf mehr als zwei Milliarden Nutzer aufteilen. 10.000 Jahre haben 87,6 Millionen Stunden oder 5,26 Milliarden Minuten. Aufgeteilt auf zwei Milliarden Nutzer und drei Jahre Projektlaufzeit sind das dann nur noch etwas mehr als 50 Sekunden in einem ganzen Jahr. Dennoch: Besser als nichts. Viele Details findet ihr im Chromium-Blog.

[Chromium Blog]

Letzte Aktualisierung am 8.11.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!