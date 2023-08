25 Prozent Rabatt im Google Store: Google könnte 25. Geburtstag mit diesen starken Pixel-Aktionen feiern

Google feiert in diesem Jahr den 25. Geburtstag und wird es anlässlich dessen sicherlich richtig krachen lassen – unter anderem mit Aktionen auf den wichtigsten Plattformen. Sehr wahrscheinlich wird sich auch der deutsche Google Store mit starken Rabatten beteiligen, die schon in wenigen Tagen beginnen könnten. Ein internationaler Ableger verrät schon jetzt, worauf ihr euch freuen könnt: 25 Prozent Rabatt auf die Top-Produkte sowie zusätzliche Geschenke.



Das Unternehmen Google und die gleichnamige Suchmaschine werden im nächsten Monat den 25. Geburtstag feiern, der beim Vierteljahrhundert sicherlich wieder etwas größer ausfallen wird. Schon in den vergangenen Jahren haben einige Produkte und Plattformen mitgefeiert, sodass wir auch in diesem Jahr wieder zusätzliche Angebote und Rabatte erwarten können – allen voran im Google Store. Zuletzt gab es prozentuale Rabatte in Höhe des Google-Alters, sodass wir in diesem Jahr mit 25 Prozent Rabatt rechnen können.

Kürzlich hat der Google Store Japan eine Aktionsseite gestartet, auf der man verrät, dass es auf ausgewählte Produkte einen Rabatt in Höhe von 25 Prozent gibt – was je nach Produktkategorie schon eine deutliche Ersparnis ist. Überraschend ist, wann diese Aktion stattfindet, denn in Japan gibt es den Rabatt vom 8. August (diesen Dienstag) bis zum 22. August. Warum man das vorzieht, denn die wichtigsten Geburtstage des Unternehmens liegen allesamt im September, bleibt offen. Es ist nicht zu erwarten, dass es zum echten Geburtstag noch bessere Angebote geben wird. Eher wird es wohl so sein, dass man die Aktionen international etwas auseinanderzieht.

Die Produkte in der folgenden Auflistung werden anlässlich der Aktion in Japan um 25 Prozent günstiger zu haben sein. Zusätzlich gibt es als Goodie beim Kauf eines Pixel 7, Pixel 7 Pro oder Pixel 7a eine Stofftasche mit dem 25-Jahre-Logo (siehe folgendes Bild). Auf das Pixel 7a erhaltet ihr leider keine 25 Prozent, dafür aber eine kostenlose Schutzhülle.









Auf diese Produkte erhaltet ihr 25 Prozent Rabatt

Pixel 7 / Pixel 7 Pro

Pixel Buds A

Pixel Buds Pro

Pixel Watch Bluetooth/Wi-Fi / 4G LTE

Nest Hub 2. Generation

Chromecast mit Google TV HD

Chromecast mit Google TV 4K

Nest Wifi Router und Zugangspunkte

Nest Cam (mit Kabel)

Nest Cam (mit Batterie)

Das Pixel 7a und das Pixel Tablet sind nicht Teil der 25 Prozent-Aktion, bescheren den japanischen Käufern aber immerhin die Stofftasche und im Fall des Budget-Smartphones zusätzlich die Schutzhülle. Leider fehlt auch das Pixel Fold, bei dem sich eine Ersparnis von 25 Prozent wirklich lohnen würde. Zusätzlich gibt es ein Einkaufsguthaben in unterschiedlicher Höhe für zukünftige Einkäufe. Schaut dazu einfach einmal bei der Aktionsseite vorbei, dort gibt es eine lange Tabelle der Aktionen. Zusätzlich zum Rabatt, der Stofftasche sowie dem Guthaben für zukünftige Einkäufe werden auch die Trade-In Beträge erhöht.

Gelten diese Aktionen auch in Deutschland?

Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir diese Aktionen praktisch 1:1 auch in Deutschland erhalten werden, die Frage ist nur wann. Vielleicht hat man gute Gründe, eine solche Aktion in Japan schon früher anzukündigen und wird sie gleichzeitig am 8. August in vielen Ländern starten. Falls nicht, könnte es bei uns ab Anfang September soweit sein, denn der September ist Googles großer Geburtstags-Monat. Sobald es Informationen gibt, werdet ihr es hier im Blog erfahren.

