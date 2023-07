Starke Samsung-Aktion: Jetzt Speicherplatz bei Kauf von Galaxy Z Fold5 oder Galaxy Z Flip5 verdoppeln

Foldable-Marktführer Samsung hat in dieser Woche die beiden neuen faltbaren Smartphones Samsung Galaxy Z Fold5 und Samsung Galaxy Z Flip5 vorgestellt, mit denen man in die nächste Generation starten wird. Wer sich von den neuen Produkten begeistert zeigt, die ohnehin vorab recht umfangreich geleakt wurden und Zeit für Infos ließen, sollte jetzt eine starke Aktion mitnehmen: Beim zeitnahen Kauf wird der Speicherplatz verdoppelt.



Google ist erst vor wenigen Wochen mit dem Pixel Fold selbst in den Foldable-Markt eingestiegen, in dem Samsung schon länger aktiv ist und praktisch von Beginn an die Marktführerschaft hält. Diese will man natürlich mit der mittlerweile fünften Generation absichern und hält für alle frühen Käufer eine starke Aktion bereit. Wer sich innerhalb der nächsten zwei Wochen für eines der beiden faltbaren Smartphones entscheidet, erhält ohne Aufpreis den doppelten Speicherplatz.

Jetzt vorbestellen – nur bis 10. August!

Bestelle jetzt das neue Galaxy Z Flip5 oder Galaxy Z Fold5 bis zum 10.08.23 vor und erhalte 100 € Direktabzug, doppelten Speicher², sowie mind. 100 € Ankaufsprämie¹ (Galaxy Z Flip5) bzw. mind. 150 € Ankaufsprämie¹ (Galaxy Z Fold5) auf dein Altgerät — online & in deinem Markt vor Ort! Beispiel: Kaufe jetzt ein Galaxy Z Flip5 und erhalte die 512 GB Variante zum Preis der 256 GB Variante. Nähere Informationen findest du auf der Produktseite!

Zusätzlich erhaltet ihr bei Eintausch euren alten Smartphones mindestens 100 Euro mehr Ankaufsprämie, wodurch sich der Kaufpreis noch einmal senken lässt. Wer lange auf das Fold oder Flip gewartet hat, sollte diese Aktion jetzt mitnehmen. Diese gilt sowohl bei Saturn als auch bei Media Markt:

» Samsung Foldable-Aktion bei Media Markt

» Samsung Foldable-Aktion bei Saturn

