Google Drive: Das sind die kaum bekannten Limits im Cloudspeicher, bei Google Docs, Tabllen, Sites & Co

Rund um den Cloudspeicher Google Drive gibt es bezogen auf die abgelegten Dateien einige Limits und Maximalwerte, die nicht überschritten werden können. Aber auch innerhalb der angebundenen Apps von Google Docs über Google Tabellen bis hin zu Google Slides gibt es Limits, die nur wenigen Nutzern bekannt sein dürften. Manches könnte man bei exzessiver Nutzung aber erreichen, sodass man einmal davon gehört haben sollte.



Die Obergrenze bei Google Drive ist das verfügbare Speicherplatz-Kontingent, das sich dank Google One mehrstufig erweitern lässt. Tatsächlich ist das so ziemlich die einzige Grenze, mit der Endnutzer im Alltag konfrontiert werden, denn die anderen bestehenden Limits bei Google Drive sind für einen durchschnittlichen Nutzer so gut wie nicht zu erreichen. Aber natürlich soll man nicht von sich auf andere schließen und es gibt immer wieder Einsatzgebiete, in denen mit Größen hantiert wird, die für andere utopisch sind. Solltet ihr zu den Nutzern gehören, die Google Drive sehr exzessiv nutzen, schaut euch die Limits einmal an.

Aber auch die Inhalte der einzelnen Dokumente von Google Docs, Google Sheets, Google Sites und Google Slides haben Limits, an die man bei alltäglicher Nutzung kaum stoßen kann. So darf ein Dokument bei Google Docs nicht mehr als 1,02 Millionen Zeichen haben oder beim Import von einem anderen Format nicht größer als 50 MB sein. Bei Google Tabellen dürfen nicht mehr als 10 Millionen Zellen oder 18278 Spalten verwendet werden.

Bei Google Sites sind die Limits äußert großzügig gewählt, denn dort dürfen bis zu 15.000.000 Zeichen eingegeben werden, was ein Vielfaches von Google Docs ist. Ihr dürft sogar bis 15.000 Bilder einfügen, womit man sich schon eine sehr umfangreiche Webpräsenz aufbauen könnte. Alle Limits findet ihr nochmal in folgender Auflistung im Überblick.









Dokumente Bis zu 1,02 Millionen Zeichen.

Wenn Sie ein Textdokument in das Google Docs-Format konvertieren, darf die Datei bis zu 50 MB groß sein. Tabellen ​ Bis zu 10 Millionen Zellen oder 18.278 Spalten (Spalte ZZZ) für Tabellen, die in Google Tabellen erstellt oder in das Google Tabellen-Format konvertiert wurden.

Bis zu 10 Millionen Zellen oder 18.278 Spalten (Spalte ZZZ) für Tabellen, die in Google Tabellen erstellt oder in das Google Tabellen-Format konvertiert wurden. Bis zu 10 Millionen Zellen oder 18.278 Spalten für Tabellen, die aus Microsoft Excel importiert wurden. Für Excel- und CSV-Importe gelten dieselben Beschränkungen. Wenn Sie ein Dokument aus dem Excel- in das Google Tabellen-Format konvertieren, werden alle Zellen mit mehr als 50.000 Zeichen in Google Tabellen entfernt.

Präsentationen Bis zu 100 MB für in das Format von Google Präsentationen konvertierte Präsentationen. Neues Google Sites Bis zu 15.000.000 Zeichen pro Seite.

Bis zu 40.000.000 Zeichen pro Website.

Bis zu 10.000 Seiten pro Website.

Bis zu 15.000 Bilder pro Website. Alle anderen Dateien ​Bis zu 5 TB.

» Google Drive: Das sind die kaum bekannten Limits für geteilten Cloudspeicher – Speicherplatz ist nicht alles

[Google Support]