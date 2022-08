Wear OS: Hingucker am Handgelenk – schickes Watch Face bringt gezeichnete Oberfläche auf die Smartwatch

Das Smartwatch-Betriebssystem Wear OS gibt den Nutzern viele Freiheiten und ermöglicht unter anderem die vollständige Anpassung der Oberfläche mit den Watch Faces. Diese zeigen normalerweise Uhrzeit, Datum und einige weitere Informationen, die von den Mini-Anwendungen abgerufen werden. Heute stellen wir euch ein Watch Face im Rahmen der Serie ‚Hingucker am Handgelenk‘ vor, das auf eine sehr simple gezeichnete Darstellung setzt.



Viele Watch Faces konzentrieren sich darauf, den Smartwatch-Nutzern die Uhrzeit, das Datum und die letzten Benachrichtigungen übersichtlich darzustellen und setzen dabei auf völlig unterschiedliche Lösungen. Diese reichen vom absoluten Minimalismus über aufwendige Texturen bis hin zu (absichtlich) kaum lesbaren Darstellungen. Heute möchten wir euch ein Watch Face vorstellen, das in mehrere Schubladen gepackt werden könnte: Eine simple, aber nicht langweilige, Darstellung in einem gezeichneten Stil.

Das Watch Face Skinny Love setzt auf einen nicht verspielten Comicstil und kann auf den ersten Blick den Eindruck vermitteln, eine unechte Spielzeuguhr am Handgelenk zu tragen – aber genau das macht auch den Reiz und den eigentlich Hingucker aus. Das Watch Face teilt das Display mit einfachen Linien in mehrere Teile, in denen jeweils ein Fragment untergebracht ist. Stunde, Minute, Datum und Wochentag sind in verschiedenen Bereichen untergebracht, aber dennoch sehr leicht miteinander zu kombinieren und lesbar.

Die Sekunden werden durch einen Außenring oder ein Außenquadrat dargestellt, das natürlich 60 Aussparungen hat. Das Grundthema des Watch Face, das mehrere Darstellungen unterstützt, ist die Bleistift-artige Zeichnung sowie ein Pfeil und simple Icons. Schaut euch auf den folgenden Bildern die Darstellungsvarianten an.









Eine wirklich nette Darstellung, vor allem die runde Variante mit dem handschriftlichen Wochentag ist meiner Meinung nach sehr gelungen. Das Watch Face kann sowohl in einer dunklen als auch einer hellen Variante verwendet werden und bietet einige Farbstile sowie Darstellungen zur Auswahl. Es kann sowohl mit runden als auch mit quadratischen Smartwatches verwendet werden, wobei letztes laut Darstellung des Entwicklers der Ursprung gewesen ist und somit das Original ist.

Das Watch Face schlägt mit 99 Cent im Google Play Store zu Buche und ist frei von Werbung oder In-App-Käufen. Kann man auf jeden Fall mal investieren, denn einen solchen Hingucker gibt es nicht so häufig im Play Store. Ihr solltet wissen, dass das Watch Face seit zwei Jahren nicht mehr weiterentwickelt wird, was aber aufgrund des Funktionsumfangs kein großes Problem darstellen sollte. Probiert es einfach einmal aus.