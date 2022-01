Google Pay: Liste der Partner wird immer länger, aber nur wenige Deutsche zahlen per Smartphone (Studie)

Mit Produkten wie Googles Bezahlplattform Google Pay ist es sehr leicht, die Kreditkarte oder ein anderes Zahlungsmittel auf dem Smartphone abzulegen und Einkäufe zu begleichen. Doch was so bequem ist, hat in der Akzeptanz offenbar noch sehr viel Luft nach oben, denn eine repräsentative Umfrage zeigt, dass lediglich die Minderheit mit Smartphone oder gar der Smartwatch bezahlt.



Google Pay ist längst mehr als eine Payment-App, denn die Plattform ist mittlerweile auf vielen Android-Smartphones vorinstalliert und recht tief in das Betriebssystem integriert. Die Nutzung ist kostenlos und könnte kaum einfacher gestaltet sein, aber dennoch hat es wohl noch nicht so viele Nutzer erreicht, wie man innerhalb der Tech-Blase denken würde. Eine Mitte Dezember von YouGov durchgeführte Umfrage zeigte, dass die Nutzer sogar noch als „Minderheit“ beschrieben werden.

Nur etwa 27 Prozent der Nutzer, die Bargeldlos bezahlen, verwenden das Smartphone oder die Smartwatch. Das ist zwar jeder Vierte und damit ziemlich viel, aber weil wohl gut 99 Prozent dieser Nutzer sowohl Karte als auch Smartphone einstecken haben, wäre die logische Kombination nicht weit entfernt. Immerhin knapp die Hälfte aller Deutschen hat 2021 mindestens einmal Bargeldlos bezahlt. Jeder vierte zahlt generell Bargeldlos und noch 36 Prozent lehnen es vollständig ab.

Befragt wurden im Zeitraum zwischen 15. und 17. Dezember 2069 Menschen über 18 Jahre. Die anschließend gewichteten Werte sind damit repräsentativ.

