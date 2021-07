Der Großteil aller Internetnutzer dürfte ein Google-Konto besitzen, denn viele Produkte sind nur mit einem solchen Account in vollem Umfang nutzbar. Doch in der Masse können einem nicht alle freundlich gesinnt sein und so bietet Google eine recht gut versteckte Funktion zum Blockieren anderer Nutzer. Das ist eine überraschend starke Waffe gegen Spammer oder andere Nutzer, mit denen man möglichst keinen Kontakt haben möchte.



Sobald sich Nutzer untereinander kontaktieren oder Inhalte teilen können, besteht die Gefahr, dass solche Funktionen missbraucht werden oder man von anderen Menschen kontaktiert wird, denen man eher negativ gegenübersteht. Seien es nun Spammer oder einfach aus persönlicher Sicht lästige Personen. Auf den meisten Plattformen lassen sich andere Nutzer blockieren und auch Google bietet eine solche Möglichkeit – und das im recht umfangreichen Ausmaß.

In diesen Google-Produkten können Nutzer blockiert werden

Eine Reihe von Google-Produkten, bei denen das Teilen und Kontaktieren zu den Kernfunktionen gehört, sind an eine globale Blocklist angeschlossen. Erst vor wenigen Tagen kam Google Drive dazu, während andere Apps diese Möglichkeit schon länger bieten: Google Hangouts Classic, Google Chat, Google Fotos, Google Maps und YouTube. Bei allen Produkten könnt ihr einen Kontakt auswählen und diesen blockieren.

Diese Blockade wirkt aber nicht nur im ausgewählten Produkt, sondern Google-weit in den angebundenen Apps. Blockiert ihr also eine Person bei Google Fotos, gilt das auch für Maps und YouTube. Blockiert ihr einen Nutzer bei Hangouts, ist auch bei Google Chat oder Google Drive Schluss. Eine logische Umsetzung, die aber dennoch in einigen Spezialfällen problematisch sein könnte.









So findet ihr alle blockierten Nutzer

Klickt innerhalb eines Google-Produkts oben rechts auf euer eigenes Profilbild

Wählt nun “Google-Konto verwalten”

Ruft dort den Bereich “Kontakte & Teilen” auf und dann “Blockiert”

Alternativ öffnet ihr einfach diesen Link

Vielleicht habt ihr einen Nutzer versehentlich blockiert oder möchtet einfach einmal hereinschauen, wie viele Menschen ihr im Laufe der Jahre negativ wahrgenommen und blockiert habt. In der obigen Liste lassen sich diese Kontakte ansehe und durch ein Klick auf das “X” wieder von der Liste entfernen. Die Blockade wird dadurch in allen Produkten aufgehoben. Aber Achtung: Es gibt weder eine Nachfrage noch eine Rückgängig-Funktion. Verklickt euch also nicht.

Leider gibt es in der Liste keinerlei Details wie Zeitpunkt der Blockade, das Produkt der Blockade oder eine Art Notiz-Funktion. Und so habe ich in meinem Konto gleich drei gesperrte Kontakte vorgefunden, an die ich mich absolut nicht erinnern kann und bei denen ich nicht weiß, wer sie sind. Es wird seine Gründe gehabt haben, aber ich weiß nicht wann, in welchem Produkt und wieso. Vielleicht wird das in Zukunft noch etwas ausgebaut.

Die Schwierigkeit besteht darin, dass sich nur die Nutzer blockieren lassen, mit denen man mindestens einmal interagiert hat. Ihr könnt nicht einfach eine E-Mail-Adresse eingeben und diese blockieren, sondern müsst die im Produkt gelistete Person auswählen. Entfernt ihr also versehentlich eine Blockade, lässt sie sich nur durch den Aufruf einer gemeinsamen Interaktion wieder blockieren – wenn ihr diese noch gespeichert habt.

[Google-Support]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren