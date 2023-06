Google Fotos: Die Einstellungen werden überarbeitet – neue Oberfläche schon im Testlauf (Screenshots)

Die Fotoplattform Google Fotos ist in den letzten Jahren recht stark gewachsen und hat einen immer größeren Funktionsumfang erhalten. Gleichzeitig sind auch die Einstellungsmöglichkeiten gewachsen, die immer neue Einträge erhielten und dadurch ein wenig aufgebläht wurden. Jetzt will man an dieser Stelle aufräumen, denn bei ersten Nutzern zeigt sich eine neue Struktur für die Einstellungen.



Google Fotos bot zu Beginn nur wenige Einstellungsmöglichkeiten und stellte vor allem die wenigen Optionen zum Cloud-Backup in den Mittelpunkt. Doch mit wachsendem Funktionsumfang ist auch die Liste der Einstellungen angewachsen und wurde nicht unbedingt übersichtlicher. Das liegt vor allem daran, dass man bisher nicht auf Kategorien gesetzt, sondern alles nacheinander in einer Liste angeboten hat. Jetzt bringt man Struktur rein, wie auf den folgenden Screenshots zu sehen ist.

Links seht ihr die aktuelle Variante und auf der rechten Seite die neue Umsetzung. Die Einstellungen werden in den sechs Kategorien Backup, Benachrichtigungen, Einstellungen, Teilen, Apps und Geräte sowie Privatsphäre untergebracht. Einiges könnte man vielleicht noch zusammenfassen, aber derzeit ist es auch nur ein Testlauf und es muss sich zeigen, welche Optionen unter welchem Punkt untergebracht werden.

