Samsung Galaxy Watch 4 Classic: Neuer Leak zeigt eine weitere Smartwatch mit Googles Wear OS (Galerie)

Seit einigen Tagen schwirrt die neue Samsung Galaxy Watch 4 durch die Gerüchteküche, die schon in wenigen Wochen vorgestellt werden soll und als erste Smartwatch mit Googles Wear OS-Neustart auf den Markt kommen wird. Nun taucht plötzlich eine zweite Smartwatch auf, die vermutlich zeitgleich vorgestellt und in den Verkauf gehen wird: Die Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Hier findet ihr alle Infos und Bilder.



Google wird dem Smartwatch-Betriebssystem Wear OS in Zusammenarbeit mit Samsung einen großen Neustart spendieren, über den in den letzten Tagen einiges bekannt geworden ist und der natürlich auch auf brandneuen Smartwatches eingeführt werden will. Samsung dürfte den Start exklusiv für sich beanspruchen und bringt gleich zwei Smartwatches auf den Markt, die sich äußerlich doch recht stark voneinander unterscheiden.

Gerade erst haben wir euch alle Infos zur Galaxy Watch 4 zusammengetragen, da folgt schon die nächste Smartwatch: Android Headlines konnte nun die zusätzlich kommende Galaxy Watch 4 Classic bestätigen, die natürlich ebenfalls auf Wear OS setzen wird und passend zur Bezeichnung auf ein eher klassisches Smartwatch-Design setzt – inklusive dem drehbaren Ring um das Display herum. Fans der Samsung-Smartwatches hatten schon befürchtet, dass man sich von dieser Form der Lünette zugunsten von Wear OS verabschieden wird. Zumindest bei dieser Smartwatch wird das aber nicht der Fall sein.

Hier nun alle Renderbilder der Samsung Galaxy Watch 4 Classic, die wie üblich in mehreren Designs zu haben sein wird und möglicherweise die etwas günstigere Variante sein könnte. Zur Preisgestaltung oder den konkreten Unterschieden zur Galaxy Watch 4 (Active) ist aber noch nichts bekannt.

























Alle bekannten Spezifikationen

Im Gegensatz zur Galaxy Watch 4 (Active) wird die Classic-Variante in drei Größen erhältlich sein: 42mm, 44mm und 46mm. Die Smartwatch soll mit allen bisherigen Armbändern kompatibel sein und mindestens zwei Größen im Lieferumfang haben. Natürlich setzt man auch hier auf Gorilla Glass DX+ und bietet die Smartwatch in den drei Farben Weiß, Grau und Schwarz an, während das Case sowohl in Schwarz als auch Silber in Aluminium oder Edelstahl verfügbar sein soll.

Die Smartwatch bietet außerdem, so wie der große Bruder, eine 5 ATM Wasserbeständigkeit und kann einiges einstecken, denn es ist MIL-STD-810G zertifiziert. Auch in diesen beiden Punkten unterscheidet es sich nicht von der anderen Smartwatch. Beide sollen Anfang August angekündigt werden und wohl nur wenige Tage später in den Verkauf gehen. Wir dürfen sehr gespannt sein, was die Leaker bis dahin noch alles ausgraben.

