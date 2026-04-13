Der KI-ChatBot Gemini kann den Nutzern sehr viele Fragen beantworten, beliebte Inhalte erstellen und dabei sowohl auf Text als auch Bild und zum Teil Audio und Video zurückgreifen. Jetzt kommt ein weiterer Medientyp dazu, der für die Visualisierung und Verdeutlichung von Informationen konzipiert ist: Es lassen sich interaktive Animationen zu sehr vielen Themenbereichen erstellen.
Die sowohl eigenständig als auch in die Websuche integriert nutzbare Plattform Google Finanzen gehört zu den ältesten Produkten des Unternehmens, hat aber nichts von seiner Relevanz verloren. Jetzt soll ein großes KI-Update die Plattform Fit für die Zukunft machen und viele neue Möglichkeiten mitbringen. Die KI-gestützte Version soll umfangreiche Auswertungen und Datenvisualisierungen ermöglichen.
Rund um den Pixel Launcher hat sich in den letzten Monaten einiges getan und auch das 'auf einen Blick'-Widget hat zuletzt mehr Aufmerksamkeit erhalten. Jetzt zeigen sich in einem Teardown gleich zwei neue Kategorien, die demnächst von der Infotafel auf dem Homescreen abgedeckt werden sollen: Nutzer sollen über Geschäfte in der Nähe und Details im Restaurant informiert werden.
Google hat das Betriebssystem Android mit einer ganzen Reihe von Backup-Lösungen ausgerüstet, die im Laufe der Jahre gewachsen sind und verschiedenste Medientypen abdecken. Jetzt arbeitet man an einer ganz neuen Lösung, die nicht mehr auf die Cloud, sondern die beim Nutzer vorhandene technische Infrastruktur setzen soll: Quick Share soll Smartphone-Medien automatisch auf dem Computer sichern.
Immer mehr Nutzer besitzen ein Abo bei YouTube Premium, um die Videoplattform werbefrei zu nutzen, sich einige funktionelle Vorteile sowie den unbegrenzten Zugang zum Musikstreaming zu sichern. Jetzt zieht Google allerdings die Schmerzgrenze ein klein wenig nach oben und erhöht die Preise für alle Abo-Pakete. Zunächst nur in den USA, doch auch hierzulande dürfte es nicht lang auf sich warten lassen.
Viele Nutzer dürften im Laufe der Zeit viele KI-ChatBots ausprobiert haben, vielleicht mehrfach zwischen den Modellen springen und sich für die alltäglichen Aufgaben für eines der großen Modelle entscheiden. Jetzt gibt Google allen Nutzer von Gemini die Möglichkeit, ihre Konversationen und auch Erinnerungen aus anderen ChatBot-Plattformen zu importieren. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.
Vor wenigen Tagen ist recht überraschend das neue Google Search Live gestartet, das den Nutzern als interaktiver KI-Begleiter zur Seite stehen soll. Weil viele Nutzer diese neue Funktion vermutlich noch nicht kennen, zeigen wir euch in diesem Artikel, was Search Live kann, wie es sich verwenden lässt und welche Einsatzmöglichkeiten das Tool in den wichtigsten Kategorien hat.
Wir sind in einem Aktionswochenende das uns auch diesmal wieder viele starke Angebote im Google Store bei Amazon mitbringt, die ihr bei Bedarf nicht verpassen solltet: Jetzt gibt es noch mehr als 30 Prozent Rabatt auf einige Pixel 10-Smartphones aller Linien, starke Aktionen auf die Pixel Buds und die Pixel Watch 4 und auch auf das Nest-Portfolio. Wir listen euch in diesem Artikel die derzeit besten Aktionen auf die aktuellen Google-Produkte.
Das Smartwatch-Betriebssystem WearOS zeichnet sich auch dadurch aus, dass es eine große Anpassbarkeit für die Standarddarstellung bietet - nämlich mit den Watch Faces. Heute wollen wir euch ein Ziffernblatt vorstellen, das eine sehr klassische Variante der Zeitmesser auf das Smartwatch-Display bringt. Viel weiter lassen sich Tradition und Moderne wohl kaum verbinden.
Die Abo-Plattform Google One und das KI-Modell Gemini sind eigentlich in völlig anderen Bereichen unterwegs, aber dennoch fest miteinander verbunden. Vor wenigen Tagen erhielten viele Abonnenten einen überraschenden Speicherplatz-Boost, der natürlich sehr positiv aufgenommen worden ist. Doch das dürfte ein Hinweis darauf sein, dass der KI-Speicherplatz schon sehr bald nicht mehr kostenlos sein wird.
Am Sonntag hält der Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper bereit - schaut mal herein. Heute berichten wir über die neuen Google KI-Apps, über den Fitbit Health Coach und zeigen euch die vertikale Tableiste in Google Chrome. Verpasst auch nicht die Pixel-Aktionen im Google Store.
Recht überraschend ist vor wenigen Tagen der Fitbit Health Coach in vielen europäischen Ländern gestartet - auch in Deutschland. Dabei handelt es sich um ein großes Update für die bestehende Fitness-App, das viele neue Gemini-Funktionen mitbringt und die gesammelten Daten deutlich umfangreicher auswerten soll. Wir zeigen euch, welche Möglichkeiten der persönliche Gesundheitscoach mitbringt.
Google hat ein sehr großes App-Portfolio, das unzählige Funktionen auf die Smartphones der Nutzer bringt und natürlich auch die KI längst nicht mehr zu kurz kommen lässt. In dieser Woche haben gleich zwei neue oder sehr junge Apps von sich Reden gemacht, die noch mehr KI-Funktionen auf die Smartphones der Nutzer bringen sollen: Eine ermöglicht das lokale Ausführen von KI-Modellen, die andere soll das Sprachdiktat revolutionieren.
Die Künstliche Intelligenz ist längst auf Googles Videoplattform YouTube eingezogen und bekommt in diesen Tagen neue generative Möglichkeiten, die den YouTubern ganz neue Welten eröffnen sollen: Wir hatten bereits darüber berichtet, dass Creator einen Avatar von sich selbst anlegen und Videos mit diesem als Protagonisten erstellen können. Dabei dürfte vielen YouTubern klar nicht klar sein, was sie damit riskieren.
Google hat vor wenigen Tagen den neuen KI-Musikgenerator Gemini Lyria 3 Pro veröffentlicht, der nicht nur qualitativ und funktionell sehr stark nachlegt, sondern auch einen echten Meilenstein darstellt: Erstmals ist es Nutzern mit der Gemini-KI möglich, ganze Songs mit einem einzigen Prompt zu erstellen. Es dürfte nur eine Frage sehr kurzer Zeit sein, bis das für die Musikindustrie höchst dramatisch wird.