Smartphone Awards: Das sind die besten Smartphones des Jahres 2025 – YouTuber vergibt Trophäen (Video)

Das Smartphone-Jahr 2025 ist vorüber, alle Events liegen hinter uns und für die Hersteller geht es jetzt nur noch darum, möglichst viele Geräte im Weihnachtsgeschäft zu verkaufen. Es ist der gewohnte Zeitpunkt, an dem der populäre YouTuber Marques Brownlee zurücklickt und die Smartphone Awards 2025 vergibt, mit denen die subjektiv besten Geräte des Jahres ausgezeichnet werden sollen. Für die Pixel 10-Smartphones hat es für einige Achtungserfolge gereicht.



Es gibt sehr viele Smartphone-Benchmarks, Testberichte, Preisvergleiche oder sonstige Einstufungen, aus denen man sich die jeweils besten, stärksten, günstigsten oder in puncto Preisleistung besten Geräte heraussuchen kann. Eine fachliche Meinung ist hingegen nicht so einfach zu bekommen, sodass die von Marques Brownlee (MKBHD) vergebenen Smartphone-Awards in jedem Jahr eine große Aufmerksamkeit erhalten.

Jetzt wurden die Smartphone-Awards für dieses Jahr vergeben, bei denen zwei Marken ganz klar dominieren, nämlich Apple und Samsung. Brownlee hat alle gelisteten und auch prämierten Smartphones selbst getestet und zum Teil eine Zeit lang sowohl privat als auch im Medienberuf verwendet. Damit kann er sich ein Urteil erlauben, das oft auch durch die Hersteller selbst beachtet wird – nicht wenige holen sich den physisch vergebenen Award wohl tatsächlich beim YouTuber ab.

Für die Pixel-Smartphones hat es in diesem Jahr leider nicht gereicht, obwohl sie in den vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet wurden. Allerdings erwähnt Marques, dass er das Pixel 10 Pro selbst für längere Zeit privat genutzt hat und mit diesem sehr zufrieden war. Außerdem soll das Pixel 10 Pro Fold nur knapp den ersten Platz im Foldable-Ranking verfehlt haben und somit auf den zweiten Platz gekommen sein.









Im obigen Video seht ihr die wie üblich sehr kurzweilige Auswahl der Smartphones inklusive deutlicher, umfassender und dennoch leicht verständlicher Begründungen für die jeweilige Wahl. Wer sich das Video nicht im Detail ansehen möchte – was aber gerade bei einem Smartphone-Kauf vielleicht interessant sein könnte – findet hier die Liste der Preisträger:

Vielleicht reicht es für Google Pixel im nächsten Jahr wieder auf das Treppchen, doch diesmal scheint man wohl trotz aller Verkaufsrekorde nicht genug im Vergleich zur Konkurrenz nachgelegt zu haben – zumindest nach der subjektiven Meinung Brownlees.

