Google Fotos: Fotoarchiv mit Tinder-Swipe aufräumen – neue Funktion ist jetzt im Testlauf (Screenshots)

Bei vielen Nutzern ist die Fotoplattform Google Fotos randvoll gefüllt mit Bildern aller Art, von denen sicherlich nicht alle für die Ewigkeit gebraucht werden. Um den Nutzern das Aufräumen des Fotoarchivs zu erleichtern und etwas unterhaltsamer zu gestalten, dürfte schon bald eine Tinder-ähnliche Funktion starten: Mit einem Swipe lassen sich Bilder löschen oder aufbewahren.



Das automatische Backup von Google Fotos kann Fluch und Segen zugleich sein. Ein Segen, weil alle Medien sicher in der Cloud verwahrt werden und somit nicht verlorengehen können. Ein Fluch, weil darin auch viele unwichtige Aufnahmen enthalten sind, die die Übersicht verringern und gleichzeitig unnötig Speicherplatz wegnehmen. Google Fotos arbeitet schon seit Jahren daran, den Nutzern beim Aufräumen zu helfen, ging das bisher aber nur sehr vorsichtig mit Löschvorschlägen an.

Jetzt zeigt sich bei immer mehr Nutzern eine neue Funktion, die die Löschvorschläge deutlich ausbaut und ein System integriert, das vor allem durch die Dating-App Tinder bekannt geworden ist: Man bekommt jeweils ein Bild vorgeschlagen und kann dieses durch einen Swipe nach Links löschen oder durch einen Swipe nach Rechts aufheben. Alternativ lassen sich auch die entsprechend positionierten Buttons drücken.

Nach jedem bearbeiteten Bild folgt direkt das nächste, sodass man sich mit etwas Fingerfertigkeit und hoher Konzentration (man will ja nichts Falsches löschen) recht schnell durch den Fotostapel arbeiten kann. Und das ist auch notwendig, denn ein Nutzer berichtet gar davon, dass Google Fotos direkt 250 Fotos zur Bewertung aufgelistet hatte. Natürlich kann man das jederzeit abbrechen, aber das zeigt schon, wie viel Potenzial in einer solchen Funktion schlummert.

Ich denke, dass in vielen Fotogalerien unzählige Screenshots, temporäre Bilder oder unnötige Schnappschüsse enthalten sind, die man bei der Medienflut ohne KI kaum selbst herausfiltern könnte. Tut man es doch, wird man mit mehr Übersicht und Speicherplatz belohnt.

» Google Fotos: Neue Emoji-Reaktionen für Fotoalben kommen – auf Bilder reagieren statt liken (Screenshots)

» Google Wallet: Neue Funktion soll Tickets und Karten automatisch erkennen und einfügen (Screenshots)

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 2025-08-03 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.