Google Websuche: KI-Übersicht bekommt eine Podcast-Funktion – verwandelt Suchergebnisse in ein Gespräch

Auch in der Google Websuche ziehen immer mehr KI-Funktionen ein, die unabhängig vom KI-Modus die Inhalte der Suchergebnisse aufbereiten sollen. Jetzt wird eine interessante neue Funktion für alle Nutzer getestet, die sich gerne ausführlich und verbal mit Informationen berieseln lassen: Die KI-Übersicht soll auf Basis der Suchergebnisse einen kurzweiligen Podcast erstellen.



Bisher hat es der Google KI-Modus noch nicht nach Europa geschafft, doch die KI-Übersicht in den Suchergebnissen ist auch hierzulande verfügbar und wird laut Google milliardenfach verwendet. Die Übersicht hat die Aufgabe, die Informationen aus den folgenden Suchergebnissen herauszufiltern, aufzubereiten und den Nutzern bereits als fertige Antwort zu präsentieren. Bisher tut es dies nur in Textform mit einfachen Formatierungen.

Jetzt wird eine neue Funktion getestet, die die Informationen nicht nur in Textform aufbereiten soll, sondern auch im beliebten Audioformat des Podcasts. Die KI nimmt sich die Informationen, strukturiert diese und lässt anschließend zwei virtuelle Personen über den Inhalt fachsimpeln. Das ist sowohl informativ als auch unterhaltsam und durch die Beteiligung von zwei Personen kommt eine Lockerheit herein, die eher an eine Radioshow oder Moderation als an einen Vortrag erinnert.

Viele Nutzer werden dieses Format bereits von NotebookLM kennen, das im vergangenen Jahr damit gestartet ist und längst eine Kernfunktion daraus gemacht hat. Offenbar ist das so erfolgreich, dass dieses Format nun auch in andere Produkte einziehen soll. Ganz grundlegend ist so etwas auch heute schon möglich, denn seit einiger Zeit kann sich NotebookLM eigene Quellen aus der Websuche suchen und auf Basis derer Inhalte einen Podcast erstellen.

Das neue Feature wird derzeit mit einer Reihe von Nutzern getestet, ist aber noch nicht offiziell. In diesem Fall würde ich auch nicht darauf wetten, dass das tatsächlich für alle Nutzer ausgerollt wird. Denn während man bei NotebookLM gezielt einen solchen Podcast von 10 bis 15 Minuten Länge erstellt, haben es die Websucher vielleicht etwas eiliger und würden schon nach wenigen Sekunden wieder abschalten. Daher ist zumindest der Podcast auf den Screenshots auch nur unter vier Minuten lang. Aber warten wir es mal ab.

