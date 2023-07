Die 15 besten Online-Marketing-Experten in Deutschland

Online-Marketing ist in den letzten Jahren zu einem wichtigen Bestandteil jeder erfolgreichen Marketingstrategie geworden. Unternehmen investieren zunehmend in Online-Marketing-Experten, um ihre Präsenz im Internet zu verbessern und eine größere Reichweite zu erzielen. In Deutschland gibt es eine Vielzahl von Talenten und Experten im Bereich Online-Marketing, die ihr Wissen und ihre Erfahrung nutzen, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. In diesem Artikel werden wir uns mit den 15 besten Online-Marketing-Experten in Deutschland befassen, die Sie kennen sollten, wenn Sie Ihre Online-Marketing-Strategie auf ein neues Niveau bringen möchten.



Marcus Tandler

Marcus Tandler, Mitbegründer und Geschäftsführer der RYTE-Plattform (ehemals OnPage.org), ist einer der bekanntesten Experten im Bereich der Suchmaschinenoptimierung (SEO) in Deutschland. Seit seinen Anfängen in der Online-Welt im Jahr 1998 hat Tandler eine beeindruckende Karriere hingelegt und gilt als einer der führenden Denker in seiner Branche. Bekannt für seine innovativen Ansätze zur Verbesserung der Webseitenqualität und Nutzererfahrung, hat er RYTE zu einem der führenden Tools im Bereich der SEO und Website-Qualitätsmanagement gemacht. Tandler ist zudem ein erfahrener Redner, der regelmäßig auf großen Konferenzen im In- und Ausland spricht, darunter renommierte Veranstaltungen wie die Search Marketing Expo (SMX) und OMR. Mit seiner Expertise und seinem Engagement trägt er wesentlich zur Gestaltung der digitalen Landschaft bei. Trotz seines Erfolges ist Tandler dafür bekannt, stets bodenständig zu bleiben und den Fokus auf die kontinuierliche Verbesserung und Innovation in der digitalen Welt zu legen.

Andre Alpar

Andre Alpar ist ein anerkannter Experte und Vorreiter in der Welt der digitalen Marketingstrategie und Suchmaschinenoptimierung (SEO) in Deutschland. Alpars Laufbahn im Online-Marketing begann 1998 – seitdem hat er sein Fachwissen stetig erweitert und seine Präsenz in der Branche ausgebaut. Als Mitbegründer und Partner der erfolgreichen Digitalagentur Performics, die später vom börsennotierten Agenturnetzwerk der weltweit agierenden Publicis Groupe erworben wurde, hat er dazu beigetragen, SEO-Strategien für einige der größten Marken weltweit zu entwickeln und umzusetzen. Alpar ist auch als Business Angel und Investor tätig und unterstützt eine Vielzahl von Start-ups in der digitalen Branche. Er ist ein geschätzter Referent auf zahlreichen Marketing- und SEO-Konferenzen und gibt sein Fachwissen gerne weiter, um andere in der Branche zu inspirieren. Sein Einfluss und seine Kenntnisse im Bereich SEO und digitalem Marketing machen ihn zu einer zentralen Figur in der digitalen Marketinglandschaft Deutschlands.

Felix Beilharz

Felix Beilharz ist ein renommierter deutscher Online-Marketing-Experte, der sich insbesondere auf die Bereiche Social Media und Digital Marketing spezialisiert hat. Seit 2007 ist er in diesem Bereich aktiv und hat inzwischen seine Expertise durch die Zusammenarbeit mit über 100 Kunden aus verschiedensten Branchen weiter vertieft. Neben seiner Arbeit als Berater ist Beilharz als gefragter Redner auf Konferenzen und Veranstaltungen präsent und hat Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen. Auch Gastvorlesungen an Universitäten hält Beilharz, zusätzlich hat er seine Kenntnisse in aktuell 10 Büchern und 13 Buchbeiträgen zu digitalen Themen geteilt und wird oft als Experte in den Medien herangezogen. Beilharz ist bekannt für seine Fähigkeit, komplexe digitale Marketingstrategien verständlich zu erklären und praktische, umsetzbare Ratschläge zu geben.









Julian Dziki

Julian Dziki ist ein angesehener deutscher SEO- und Content-Marketing-Experte, der für seine innovativen und effektiven Ansätze in der Branche bekannt ist. Er ist Mitbegründer und Geschäftsführer der Münchner Agentur Seokratie GmbH, die seit 2008 Unternehmen dabei unterstützt, ihre Online-Präsenz durch strategisches SEO und Content-Marketing zu stärken. Dziki hat seine Karriere selbstständig aufgebaut und wurde aufgrund seiner beeindruckenden Ergebnisse und seines tiefgreifenden Fachwissens schnell zu einer führenden Stimme in der Branche. Er ist zudem regelmäßig als Redner auf Konferenzen und Veranstaltungen vertreten und teilt sein Wissen durch Vorträge und Workshops. Dziki glaubt fest an die Kraft qualitativ hochwertiger Inhalte und Nutzererfahrung, was sich in seiner Arbeit widerspiegelt. Sein Fokus liegt auf nachhaltigem Wachstum durch strategische Planung und Umsetzung, wodurch er den Unternehmen, mit denen er arbeitet, langfristigen Erfolg ermöglicht.

Anke Probst

Anke Probst ist eine anerkannte deutsche Expertin für Suchmaschinenoptimierung (SEO) mit einem speziellen Fokus auf technisches SEO und Webanalyse. Begonnen hat Probst 2007 im Bereich Suchmaschinenoptimierung, seit 2010 spricht sie regelmäßig auf Konferenzen und Messen. Seit vielen Jahren ist sie eine führende Persönlichkeit in der SEO-Community, bekannt für ihre tiefe technische Expertise und die Fähigkeit, komplexe Konzepte auf einfache und verständliche Weise zu erklären. Probst hat in verschiedenen Rollen in der Online-Marketing-Branche gearbeitet, darunter als Senior SEO-Manager bei der XING AG, einem der führenden beruflichen Netzwerke in Europa. Ihre Arbeit hat dazu beigetragen, die Sichtbarkeit und Benutzerfreundlichkeit von Websites erheblich zu verbessern und nachhaltiges organisches Wachstum zu fördern. Darüber hinaus hat sie ihr Wissen in verschiedenen Foren und bei Konferenzen geteilt und ist auch als Autorin tätig. Ihre Beiträge zur SEO-Branche haben sie zu einer Respektsperson und einem Vorbild für viele aufstrebende SEO-Spezialisten gemacht.

Mario Fischer

Professor Dr. Mario Fischer ist ein Veteran im Bereich des Online-Marketings und insbesondere der Suchmaschinenoptimierung (SEO) in Deutschland. Er begann seine Karriere in der digitalen Welt in den 1990er-Jahren und hat seitdem eine beeindruckende Expertise aufgebaut. Fischer ist besonders bekannt als Herausgeber und Chefredakteur von Website Boosting, einem renommierten Fachmagazin für SEO, Web-Entwicklung und Online-Marketing. Das Magazin hat sich durch seine umfassenden und detaillierten Artikel und Analysen zu einer wichtigen Ressource für Fachleute in der Branche entwickelt. Fischer hat sich auch als Autor von Büchern und zahlreichen Fachpublikationen einen Namen gemacht, in denen er seine Kenntnisse und Erfahrungen teilt. Seine Arbeit hat einen erheblichen Einfluss auf die SEO-Praxis in Deutschland und darüber hinaus gehabt, und er ist nach wie vor eine angesehene Stimme und ein angesehener Denker in der Online-Marketing-Community.

Nina Baumann

Nina Baumann ist eine erfahrene Online-Marketing-Expertin, die sich auf SEO und Linkbuilding spezialisiert hat. Sie hat in ihrer Karriere maßgeblich dazu beigetragen, innovative digitale Strategien für eine Vielzahl von Unternehmen zu entwickeln und umzusetzen. Seit 2003 ist Baumann im Online-Marketing tätig, 2012 erfolgte dann die Gründung ihrer Agentur Linkspiel, wo sie ihre Fähigkeiten im Aufbau und in der Optimierung von Online-Präsenzen unter Beweis gestellt hat. Sie ist bekannt für ihre kreativen und wirksamen Ansätze zur Erstellung von Inhalten, die nicht nur Aufmerksamkeit erregen, sondern auch zur Lead-Generierung und Konversion beitragen. Baumann ist darüber hinaus eine gefragte Rednerin und hat auf zahlreichen Branchenveranstaltungen gesprochen. Ihre Leidenschaft und ihr Engagement für hervorragende digitale Inhalte haben sie zu einer führenden Stimme in der deutschen Online-Marketing-Branche gemacht.

Nils Kattau

Nils Kattau ist einer der führenden Experten für Conversion-Optimierung in Deutschland und bringt ein breites Spektrum an Erfahrungen aus dem Bereich des digitalen Marketings mit. Seit 2004 ist er in der Branche tätig und hat sich im Laufe der Jahre auf die Verbesserung der Nutzererfahrung und die Maximierung der Conversion-Raten spezialisiert. Kattau hat mit über 300 Unternehmen gearbeitet, um deren Online-Präsenz und Leistung zu optimieren. Darüber hinaus ist Kattau ein bekannter Redner, der auf internationalen Konferenzen spricht und Workshops gibt. Seine lebendigen und informativen Präsentationen, die komplizierte Konzepte auf unterhaltsame und leicht verständliche Weise erklären, haben ihm Anerkennung und Respekt in der Branche eingebracht. Sein Engagement für Best Practices und kontinuierliche Verbesserung hat ihn zu einem wichtigen Akteur im digitalen Marketing gemacht.

Björn Instinsky

Björn Instinsky ist ein erfolgreicher digitaler Marketingexperte und E-Commerce-Spezialist aus Deutschland. Insinsky hat sich einen Namen als eine führende Kraft im Bereich SEO, SEA und E-Commerce gemacht. Seine Karriere umfasst eine breite Palette von Projekten, in denen er sowohl mit etablierten als auch mit aufstrebenden Unternehmen zusammengearbeitet hat, um deren digitale Präsenz und Leistung zu verbessern. Instinsky ist auch als Autor tätig und hat mehrere Bücher und Fachartikel veröffentlicht, die wichtige Einblicke und Praktiken in den Bereichen SEO und E-Commerce behandeln. Er ist ein gefragter Redner auf Branchenveranstaltungen, wo er seine Expertise und innovativen Ansätze zur Digitalstrategie teilt. Mit seinem tiefgreifenden Verständnis des digitalen Marktplatzes und seiner nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Steigerung von Online-Erfolgen ist Instinsky eine angesehene Persönlichkeit im deutschen Online-Marketing-Umfeld.

Gero Wenderholm

Gero Wenderholm ist ein deutscher Online-Marketing-Experte mit langjähriger Erfahrung in der Branche. Der gelernte Diplom-Informatiker ist seit 2015 in der Marketing-Branche tätig und hat sich auf SEO, Voice- und Online-Marketing spezialisiert. Wenderholm berät Unternehmen zu SEO und SEA, Voice Commerce, Mobile Marketing und Strategieentwicklung, bis Ende 2014 war er Head of Search bei Tchibo, weiterhin ist er auch als Autor und Speaker bekannt. Er teilt sein Wissen regelmäßig auf Konferenzen und in Fachbüchern zum Thema Online-Marketing. Der Experte hält zudem auch Vorträge als Gastdozent an verschiedenen Hochschulen, 2013 wurde Wenderholm in den SEO-Expertenrat des BVDW gewählt. Er hat einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung und Wachstum des Online-Marketings geleistet und ist ein Experte, dem viele Fachleute in der Branche vertrauen.

Stefan Godulla

Stefan Godulla ist ein Experte im Bereich des Online-Marketing mit über 20 Jahren Erfahrung mit Schwerpunkt Suchmaschinenoptimierung. Er ist bekannt für seine Expertise und seine langjährige Erfahrung machen ihn zur gefragten Unterstützung. 17 Jahre lang betrieb Godulla eine eigene Web-/Digital-Agentur, mittlerweile ist er als Solopreneur unterwegs. Godulla berät Unternehmen zu Themen wie Online-Marketing und Digitalisierung. Seit 2019 ist Godulla für SISTRIX tätig und leitet dort verschiedene Seminare. Neben seiner Arbeit als Marketingexperte hat Stefan Godulla auch mehrere Artikel zum Thema Online-Marketing verfasst. Zusätzlich zu seiner Arbeit als Autor und Marketingexperte tritt Stefan Godulla regelmäßig als Speaker auf Konferenzen und Veranstaltungen auf. Dort teilt er sein Fachwissen und gibt praktische Tipps, wie Unternehmen ihre Online-Marketing-Strategien verbessern können. Auf seiner Website bietet Stefan Godulla auch verschiedene Beratungsdienstleistungen an. Hier können Unternehmen von seiner Expertise profitieren und individuelle Beratung und Schulungen erhalten, um ihr Online-Marketing zu verbessern.

Kevin Hillman

Kevin Hillman hat sich im Jahr 2009 Jahren mit seinem Online-Business selbständig gemacht. Damals zauberte er seinen Kunden HTML-konforme und User-freundliche Webseiten. Bereits kurze Zeit später betreute er diese auch in der Suchmaschinenoptimierung. Viele Jahre half er Onlineshops und B2B-Kunden dabei, mehr Besucher über Google und Co. zu bekommen. Mittlerweile ist Kevin Hillman ein Experte im Bereich des Online-Marketings. Er ist Gründer der Agentur Impulsphase – Agentur für digitale Medien, welche zahlreiche namhafte Unternehmen bei der Umsetzung ihrer SEO-Strategien, Content-Marketing und Linkaufbau unterstützt. Er engagiert sich ehrenamtlich als Startup-Coach für das Coworking-Unternehmen „Wework“, in dem er angehenden Unternehmerinnen und Unternehmern wertvolle Kenntnisse im Marketing vermittelt. Mit dieser Unterstützung auf ihrer ersten Reise in die Unternehmenswelt, befähigt er sie dazu, mit ihren innovativen Ideen einen positiven Beitrag zur Welt zu leisten. Mittlerweile ist er ebenfalls als Investor tätig.

Dominik Schwarz

Dominik Schwarz ist ein renommierter Experte im Bereich des Online-Marketings mit umfassender Erfahrung in der Leitung erfolgreicher Kampagnen für große und kleine Unternehmen. Sein Hauptaugenmerk liegt auf den Bereichen Management, Digitales Marketing, Innovation und strategische Kommunikation. 2012 bis 2015 war er für die Suchmaschinenoptimierung für die Unternehmen KAYAK und Swoodoo verantwortlich, seit einigen Jahren ist er als Chief Inbound Officer für die weltweit größte Metasuchmaschine für Ferienhäuser und Ferienwohnungen HomeToGo in Berlin tätig, weiterhin betreibt Schwarz die Plattform Vertical Inhouse für Inhouse-SEOs. Durch seine Arbeit hat Dominik Schwarz sich einen Ruf als einer der führenden Experten im Bereich des Online-Marketings erworben. Er ist bekannt für seine Fähigkeit, innovative und kreative Lösungen zu entwickeln, um Online-Kampagnen zu optimieren und die Konversionsraten zu verbessern. Neben seiner Arbeit als Autor und Marketingexperte tritt Dominik Schwarz regelmäßig als Speaker auf Konferenzen und Veranstaltungen auf. Dort teilt er sein Fachwissen und gibt praktische Tipps, wie Unternehmen ihre Online-Marketing-Strategien verbessern können.









Jens Altmann

Jens Altmann ist seit über 15 Jahren in der Softwareentwicklung tätig und unterstützt Unternehmen bei der Konzeption und Realisierung von Software- und Webprojekten. Sein Fokus liegt in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Anwendungsentwicklung, Projektmanagement, Softwarearchitektur, SEO, SEM, CRO, Performanceoptimierung und vieles mehr. Nebenbei ist Altmann auch als Referent, Coach und Speaker tätig, wo er sein Wissen auf Konferenzen, Messen oder Trainingsplattformen teilt. Altmann ist zudem auch auf sozialen Medien wie Facebook, Instagram und YouTube aktiv und berät in diesen Bereichen zu Streaming als Contentstrategie im Marketing und Sales. Der IT-Softwareentwickler ist bekannt für seine kreativen und lösungsorientierten Vorgehensweisen.

Jens Fauldrath

Jens Fauldrath gehört mit zu den bekanntesten Personen in der SEO-Szene in Deutschland. Begonnen hat Fauldrath als SEO-Teamleiter bei der Deutschen Telekom, dort war er bis Ende 2012 als Senior-Experte für SEO im Bereich Products & Innovation tätig. Fauldrath ist ein anerkannter Experte im Bereich des Online-Marketings mit umfangreicher Erfahrung, vor allem in der Suchmaschinenoptimierung. Er ist Gründer und Geschäftsführer der get:traction GmbH, wo er zahlreiche namhafte Unternehmen bei der Umsetzung ihrer SEO-Strategien unterstützt. Seit 2008 ist er Mitglied im Expertenbeirat des BVDW und im Fachbeirat der SMX-München, weiterhin ist Fauldrath Vorstand der Fokusgruppe Search des BVDW. Bereits seit 2007 unterrichtet Jens Fauldrath an der Hochschule Darmstadt zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Der Profi ist außerdem auch regelmäßig als Redner auf Konferenzen und Messen unterwegs, wo er Fachvorträge zum Thema Online-Marketing und SEO hält. Durch seine langjährige Arbeit als Marketingexperte hat Jens Fauldrath einen bemerkenswerten Ruf als einer der führenden Experten im Bereich des Online-Marketings erworben.

Sven Deutschländer

Nicht nur in Berlin, sondern weit darüber hinaus bekannt, ist Sven Deutschländer: Der Geschäftsführer der dskom Online-Marketing-Agentur ist vor allem für sein umfangreiches Programm an Workshops, Schulungen, Seminare und Kurse bekannt, wo er sein erlerntes Wissen zu Online-Marketing, Google AdWords, SEO, E-Mail-Marketing, Web-Analyse und Social Media weitergibt. Die Agentur berät vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, Selbständige, Freiberufler sowie Start-Ups. Über 15 Jahre ist Deutschländer bereits im Online-Marketing tätig, seit 2006 ist er zertifizierter GoogleAds-Experte, seit 2015 zertifizierter Google-Analytics-Experte. Er hält regelmäßig Vorträge zu Themen rund um Online-Marketing, seine Fachvorträge sind äußerst beliebt.