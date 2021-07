So googelt man richtig: Google gibt neun praktische Tipps für Fortgeschrittene, die ihr nicht vergessen solltet

Die Google Websuche gehört seit über zwei Jahrzehnten zu einem der meistgenutzten Onlinedienste überhaupt und dürfte von vielen wohl mehrfach täglich verwendet werden. Um die Nutzung der Websuche weiter zu optimieren, hat Google nun einige Tipps für fortgeschrittene veröffentlicht, die Zeit sparen und für bessere Ergebnisse sorgen können. Einige praktische Parameter dürften längst nicht jedem bekannt sein.



Die Google Websuche muss man eigentlich niemandem erklären, denn das Grundprinzip ist genauso simpel wie bekannt. Doch es kann sehr entscheidend sein, WIE man etwas in den Suchschlitz eingibt, um perfekte Ergebnisse zu erhalten. Vor einigen Tagen haben wir euch sieben praktische Such-Tipps vorgestellt und nun legt Google noch einmal mit neun weiteren Tipps für Fortgeschrittene nach. Dabei geht es um weitere Parameter, mit denen sich Zahlenspannen nutzen lassen, Wörter ausschließen lassen und einiges mehr.

Tipp #1: Sucht exakte Phrasen mit Anführungszeichen

Tipp #2: Durchsucht einzelne Webseiten

Ihr wisst genau, dass eine bestimmte Webseite euch weiterhelfen kann? Gebt den Suchbegriff und dann site: gefolgt von der Webseite ohne Leerzeichen ein. So könnt ihr einzelne Seiten nach Informationen durchsuchen. Beispiel: Schokokuchen site:chefkoch.de.

Tipp #3: Füllt Lücken mit (*)

Bleiben wir bei dem Beispiel Songtext: Ihr wollt mitsingen, aber dieses eine Wort in einer Liedzeile fällt euch nicht ein? Packt ein Sternchen (*) an die Stelle des Wortes, es dient als Platzhalter für nicht bekannte Suchbegriffe. Beispiel: Es ist * meine Freundin ist weg

Tipp #4: Schließt Wörter aus mit (-)

Tipp #5: Innerhalb von Zahlenspannen suchen

Ihr sucht nach einem neuen Fernseher, aber die Ergebnisse, die ihr angezeigt bekommt, beziehen sich auf Produkte, die euch zu teuer sind? Mit (..) zwischen zwei Zahlen, könnt ihr die Suche auf eine Zahlenspanne beschränken. So kann z.B. bei der Produktsuche innerhalb einer spezifischen Preisspanne gesucht werden und ihr findet passende Angebote im Shopping Tab. Beispiel: Fernseher €1000..€2000

Tipp #6: Ähnliche Webseiten finden

Mit der Funktion (related:) können Alternativen zu gängigen Websites gesucht werden. related:chefkoch.de z.B. liefert eine Auswahl an anderen Portalen mit Rezepten.

Tipp #7: Kombiniert Suchbegriffe

Mit der Funktion (OR) können mehrere Suchbegriffe kombiniert werden. Verwendet ihr diese Funktion in der Google Suche zwischen zwei Begriffen, erhaltet ihr Suchergebnisse, die entweder einen oder alle Suchbegriffe enthalten. Beispiel: Rezept Aubergine OR Zucchini