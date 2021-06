Wear OS & Samsung Galaxy Watch 4: Infos zum großen Neustart kommen – Samsung lädt zu Smartwatch-Event

Google und Samsung wollen dem Smartwatch-Betriebssystem Wear OS endlich zum großen Neustart und natürlich auch zum Erfolg verhelfen. Der Neustart der Plattform wurde schon vor einigen Wochen angekündigt, allerdings ohne wirklich ins Detail zu gehen oder konkrete Informationen zu nennen. Das wird sich in Kürze ändern, denn Samsung lädt am Montag zu einem Event, auf dem sowohl das neue Wear OS als auch die Galaxy Watch 4 vorgestellt werden könnten.



Der Neustart der Smartwatch-Plattform Wear OS ruft seit einiger Zeit ein sehr großes Interesse hervor, denn die bisherige Ankündigung war sehr schwammig und viele Nutzer wünschen sich endlich ein starkes großes Ökosystem neben dem Apple Watch-Universum. Google und Samsung haben alle dafür notwendigen Zutaten und mischen mit Wear OS, Tizen, Fitbit sowie den Samsung-Geräten und der möglichen Pixel Watch noch einmal kräftig durch, bevor die Präsentation erfolgen kann.

Nun hat Samsung für kommenden Montag zu einem virtuellen Event im Rahmen des Mobile World Congress geladen. Zwar wird das Unternehmen auf der Technikmesse nicht vertreten sein, aber dennoch ein Live übertragenes Event veranstalten, das sich vollständig um die großen Themen Smartwatch sowie Internet of Things drehen soll. Eine interessante Mischung von zwei wichtigen Bereichen, die möglicherweise etwas miteinander zu tun haben könnten – aber darüber gibt es derzeit keinerlei handfeste Informationen.

Interessant ist, was Samsung in Aussicht stellt:

Samsung will unveiling its vision for the future of smartwatches at the event with new opportunities for both developers and users designed to deliver a new era of smartwatch experiences