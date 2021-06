Google Chrome & Chrome OS: Künftig gibt es alle vier Wochen eine neue Version & zusätzliche Release-Zyklen

Google veröffentlicht seit vielen Jahren alle sechs Wochen eine neue Chrome-Version, die im Stable-Channel für alle Nutzer ausgerollt wird. Das gilt sowohl für den Browser als auch das Betriebssystem Chrome OS. Nun wurde eine Änderung dieses Zyklus angekündigt, der ab dem dritten Quartal dieses Jahres auf vier Wochen verkürzt wird. Im Zuge dessen wird außerdem eine neue Extended Stable-Variante eingeführt, die alle vier Wochen ein großes Update erhält.



Manch einer wird sich noch erinnern: Die großen Browser wurden vor eineinhalb Jahrzehnten noch im Jahres-Abstand aktualisiert und waren im Fall des dominierenden Internet Explorer fest an das Betriebssystem gebunden. Als Google mit Chrome in den Browsermarkt eingestiegen ist, hat man ein ganz neues Tempo vorgelegt und alle sechs Wochen eine neue Version veröffentlicht. Das gilt bis heute und erst vor wenigen Wochen wurde Chrome 91 veröffentlicht.

Alle vier Wochen Chrome-Updates

Im dritten Quartal dieses Jahres wird man noch einmal einen Zahn zulegen, denn ab Chrome 94 soll der Browser im Stable Channel alle vier Wochen aktualisiert werden. Dadurch verspricht man sich eine noch schnellere Auslieferung von Sicherheitsupdates sowie neuen Features. Um Administratoren nicht zu überfordern, wird außerdem die Extended Stable-Variante eingeführt, die alle acht Wochen aktualisiert wird und somit praktisch zwei Versionssprünge in einem macht. Auch für diese Variante gilt, dass Sicherheitsupdates alle zwei Wochen veröffentlicht werden.

Beginnen soll das Ganze mit Google Chrome 94, der bereits am 21. September erscheinen soll, nachdem Chrome 93 zuvor am 31. August veröffentlicht wird. Anschließend geht es dann im neuen Vier-Wochen-Takt weiter bzw. wird es alle acht Wochen die erweiterte Version geben.









Chrome OS

Das Ganze gilt aber nicht nur für den Chrome-Browser, sondern auch für das Betriebssystem Chrome OS, das bekanntlich sehr stark auf dem Browser aufbaut und häufig 1-2 Wochen nach dem Browser-Release aktualisiert wird. Auch Chrome OS wird ab dem 3. Quartal auf einen Vier-Wochen-Rhythmus wechseln, allerdings verhält sich der Übergang etwas anders und es wird eine weitere Release-Schiene eingeführt, zu der man sich erst später konkreter äußern möchte und die nur alle sechs Monate eine neue Version bringen soll.

Beginnend mit Chrome OS 96, das direkt auf Chrome OS 94 folgen wird, wechselt auch das Betriebssystem in den Vier-Wochen-Rhythmus. Um die Versionsnummer weiterhin mit dem Browser zu decken, wird Chrome OS 95 ausgelassen. Man will das Betriebssystem mit diesem Schritt besser für die Zukunft rüsten. Sicherlich keine schlechte Idee, vor allem die neue Version alle sechs Monate könnte in Unternehmen bzw. Umgebungen mit Admins sehr gut ankommen.

Wer sich ein besseres Bild machen möchte, findet HIER den neuen Release-Plan.

» Chrome: Googles Kampf gegen die URL ist beendet – Browser zeigt wieder vollständige Internetadressen

[Chromium Blog & Chromium Blog 2]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren