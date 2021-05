Google Chrome 90: Windows 10-Nutzer berichten von ständigen Abstürzen – so könnt ihr euch behelfen

Der Browser Google Chrome erhält regelmäßig Updates und wird in Kürze viele neue Features erhalten, doch mit dem jüngsten Update sollten Nutzer von Windows 10 noch etwas warten: Seit einigen Stunden berichten zahlreiche Nutzer von Abstürzen des Browsers, die sich sehr unterschiedlich äußern können und für die es bislang nur Workarounds, aber noch keine echte Lösung gibt.



Google Chrome erhält nicht nur alle sechs Wochen (bald alle vier Wochen) die großen Versions-Updates, sondern auch zwischen der Reihe werden immer wieder Sicherheitsupdates ausgerollt – und auf das letzte sollte man nach Möglichkeit unter Windows 10 erst einmal verzichten. Immer mehr Nutzer berichten davon, dass der Browser ohne ersichtlichen Grund abstürzt. Manchmal der gesamte Browser, manchmal nur ein Tab oder auch nur einzelne Extensions – und an diesen könnte es auch liegen.

Manch einer berichtet, dass es beim Laden von Erweiterungen geschieht, bei anderen stürzt der Browser direkt nach dem Start oder nach einer gewissen Zeitspanne ab – es scheint noch kein klares Muster und keinen eindeutigen Schuldigen zu geben. Aus diesem Grund kann man auch nicht viel tun, um diese Abstürze zu umgehen. Bislang gibt es einige Workarounds (siehe unten), aber diese bringen einige Nachteile mit sich, wie etwa verlorene lokale Daten, die Nutzung der Beta oder anderes.

Google hat sich bislang noch nicht umfassend geäußert und den Rollout des Updates möglicherweise auch noch nicht gestoppt. Man hat es aber in einem Support-Forum bestätigt und den Fehler im “User Data-Verzeichnis” verortet. Bleibt zu hoffen, dass man auch über das Wochenende fleißig bastelt und in Kürze ein Update ausrollt, das die Probleme behebt. Ich bin bislang nicht betroffen und kann das an dieser Stelle nur weitergeben.









How to fix Google Chrome crashes bug on Windows 10

To stop Chrome from crashing, follow these steps:

Repair Google Chrome installation by running the setup file again. Enable sync in Chrome for history, bookmarks, passwords, etc. Close the browser. Open File Explorer. Navigate to: %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data Delete “Local State” file after taking backup.

If Chrome is still crashing, try these steps:

Open File Explorer. Navigate to: %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data Backup everything and store a copy in another drive. Rename the “User Data” folder to something completely unrelated. Relaunch Chrome.

If nothing works, there’s a third workaround as well:

Uninstall Google Chrome by navigating to Control Panel.

Delete Google folder in C:\Users\USERNAME\Appdata\local

Delete Google folder in C:\Program Files (x86)

Open Registry Editor and delete registry items under Google.

Look for registry keys in these two locations: “Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google” and “Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google”

Reinstall Chrome.

» Google Chrome: Neue Features beim Passwortmanager, die letzten 15 Google-Minuten löschen & mehr

» Comeback des Google Reader? Google Chrome Canary unterstützt plötzlich das Abonnieren von RSS-Feeds

[Windows Latest]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren