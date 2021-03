YouTube: Endlich Wiederholungen – die Videoplattform erhält wohl in Kürze eine einfache Repeat-Funktion

Googles Videoplattform YouTube bietet nicht nur einen endlosen Medienkonsum, sondern auch sehr viele Features für den Video- oder Musikgenuss. Doch ein Feature, auf das nicht wenige Nutzer sicherlich sehr viele Jahre gewartet haben, könnte es nach 15 Jahren nun endlich auf die Videoplattform schaffen: Ein einfaches Repeat zum Wiederholen des aktuellen Videos, so wie man es von vielen anderen Apps kennt.



Es gibt YouTube-Videos, die man sich als Nutzer gerne mehrmals nacheinander oder in Dauerschleife ansehen möchte – vermutlich vor allem Musikvideos. Bisher ist das bei YouTube allerdings passiv nicht möglich, sondern das Video muss jedes Mal per Klick neu gestartet werden. Die bisher wohl am meisten verwendete Möglichkeit ist das Anlegen einer Playliste mit 10x dem gleichen Video oder die Nutzung einer YouTube-Alternative.

In der aktuellen Version der YouTube-App für Android sind nun obige eindeutige Hinweise aufgetaucht: Es geht um die Möglichkeit, ein einzelnes Video in Dauerschleife ansehen zu können. Dafür dürfte es dann wohl im Play oder im Umfeld des Players einen neuen Schieberegler geben, mit dem sich genau dies aktivieren lässt. Eine simple Repeat-Funktion, wie man sie von vielen anderen Playern kennt. Ob und wie das konkret umgesetzt wird, muss man einfach mal abwarten.

» YouTube: Alternativer und werbefreier Client NewPipe unterstützt nun Kapitel, erhält neue Suchfunktion & mehr

[XDA Developers]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren