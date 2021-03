Stadia: Google startet neue Aktion – Starterpaket mit Controller und Chromecast jetzt kurzzeitig für 59,99 Euro

Googles Spieleplattform Stadia ist derzeit in schwierigem Fahrwasser und dürfte in nächster Zeit einige Veränderungen erleben, die bisher noch nicht vollständig kommuniziert wurden. Nun dreht man ein wenig an der Preisschraube und bietet das Starterpaket Premiere Edition deutlich reduziert an. Der Controller inklusive Chromecast Ultra ist nun für 59,99 Euro verfügbar.



Wer trotz aller Medienberichte bei Stadia einsteigen möchte, könnte jetzt einen sehr guten Zeitpunkt erwischen. In den nächsten Tagen kommen viele neue Titel auf die Spieleplattform, es gibt 29 kostenlose Spiele und auch das Starterpaket ist nun reduziert zu haben. Statt bisher 99,99 Euro werden im Google Store jetzt nur noch 59,99 Euro fällig. Die Aktion gilt bis einschließlich 23. März.

Das Starterpaket besteht aus dem Stadia Controller und einem Chromecast Ultra. Alle weiteren Vorteile wurden leider im Laufe der Zeit eingestellt, sodass ihr nur noch die beiden Geräte erhaltet und zusätzlich – wenn ihr zum ersten Mal bei Stadia einsteigt – den kostenlosen Probemonat verwenden könnt. Günstiger wird das Paket wohl nicht mehr werden, denn auch bei bisherigen Aktionen ging der Preis niemals unter diese Grenze.

Selbst wenn Google die Stadia-Strategie ändern sollte, könnt ihr die Geräte aus dem Starterpaket weiter verwenden und auch alle gekauften Spiele sollten auf irgendeine Art weiterhin zugänglich sein. Details dazu findet ihr Hier.

