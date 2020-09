Mascha Kaléko: Ein sehr schönes Google-Doodle zu Ehren der deutschen Dichterin – das ist heute zu sehen

Am heutigen 16. September ehrt Google die deutsche Dichterin Mascha Kaléko mit einem sehr schönen Doodle. Mascha Kaléko wird der Stilrichtung der „Neuen Sachlichkeit“ zugeordnet und vor allem mit der Großstadtlyrik in Verbindung gebracht. In ihrem Fach gilt sie als eine der erfolgreichsten Dichterinnen überhaupt und wird unter anderem dafür mit dem heutigen Google-Doodle geehrt.



Auf dem heutigen Google-Doodle für Mascha Kaléko gibt es einiges zu entdecken und auf den ersten Blick wirkt es schon wie ein ganz eigenes Kunstwerk inklusive Suchbild. Bei näherer Betrachtung sehen wir dann aber die einzelnen Elemente. Auf der linken Seiten sehen wir Mascha Kaléko, die uns direkt anschaut, man könnte schon sagen anstarrt, und somit schon einen wichtigen Hinweis auf ihre Stilrichtung gibt.

Als zweites Element fallen die zahlreichen Blumen und Pflanzen sowie die Regenwolken auf, die über diesen niedergehen. Dabei handelt es sich um eine Metapher aus ihren Werken „Das bißchen Ruhm“ sowie „Die frühen Jahre“, in denen diese Pflanzen und auch die Regenwolken eine wichtige Rolle spielen. Mehr dazu in den folgenden Absätzen. Und der gesamte Rest des Doodles ist tatsächlich eine große Schreibmaschine, die an vielen Stellen angedeutet, aber nicht vollständig zu sehen ist.

Der Google-Schriftzug ist auf den Tasten der Schreibmaschine zu sehen, von der einige weitere Tasten so geschickt versteckt sind, dass nur die Buchstaben für Google sichtbar bleiben. Die einzelnen Tasten könnte man als überdimensional groß beschreiben.

Das heutige Google-Doodle für Mascha Kaléko wurde von der Hamburger Gastdesignerin Ramona Ring entworfen, die neben dem fertigen Werk auch ihre Entwürfe veröffentlicht hat. Außerdem gibt es einige kurze Sätze zum Motiv des Doodles, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen und vielleicht noch etwas mehr Klarheit in die Darstellung bringen.

I read many of her poems, and what I found compelling amongst other things was her metaphor for fame in „Das Bißchen Ruhm“: flowers in a greenhouse that you have to keep watering and tending. I also liked how she talked about leaning against rain clouds in „Die frühen Jahre”: the clouds were a metaphor for the hardship she had to endure already as a young child. Those are the elements I drew from her poetry that inspired the Doodle artwork.